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Liberya'da iş kazasında yaralanan işçi Türkiye'ye getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 09:58 | Son Güncelleme

Liberya'da geçirdiği iş kazası sonucu vücudunda yüzde kırk oranında yanık oluşan Diyarbakırlı Eşref Aydoğan, tedavi için Türkiye'ye getirildi - DÜ Acil ve Travmatoloji Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Recep Dursun: - "Hastanın yanık yoğun bakımda, izole odada tedavisini yapacağız. İnşallah bir problem gelişmeden, hastayı şifayla taburcu edeceğiz"

DİYARBAKIR (AA) - Liberya'da geçirdiği iş kazası sonucu vücudunda yüzde 40 yanık oluşan Diyarbakırlı Eşref Aydoğan (49), tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Makine tamircisi Aydoğan, Liberya'da 22 Ekim 2018'de bir araç başında çalışırken radyatörden fışkıran sıcak su ile yaralandı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yüzde 40 yanık oluşan Aydoğan, Liberya'da kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Tedavisine Türkiye'de devam ettirmek isteyen Aydoğan için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Aydoğan, uçakla bir doktor nezaretinde önce İstanbul'a, ardından memleketi Diyarbakır'a getirildi.

Diyarbakır Havalimanı'nda 112 Acil Sağlık ekibi, hastayı uçaktan, ambulansa naklederek Dicle Üniversitesi (DÜ) Acil ve Travmatoloji Hastanesine kaldırdı.

DÜ Acil ve Travmatoloji Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Recep Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Liberya'da işçi olarak çalışan Aydoğan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde sıcak su yanığı bulunduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hastanın durumunun kendilerine bildirildikten sonra gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlatan Dursun, şöyle konuştu:

"Hastanın yanık yoğun bakımda, izole odada tedavisini yapacağız. İnşallah bir problem gelişmeden, hastayı şifayla taburcu edeceğiz. Hastamız Diyarbakırlı olduğu için Türkiye'de tedavi olmak istedi. Hastanemiz, bölgede referans bir hastane. Yanık merkezimiz Güneydoğu'daki bütün yanık oluşan hastalara hizmet verebilecek, geniş kapsamlı bir merkez."

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Diyarbakır liberya

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