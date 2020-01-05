Libya Devlet Yüksek Konseyinden Hafter yanlısı Tobruk merkezli meclise ağır eleştiri

Libya'nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye ile tüm ilişkilerini kestiğini açıklayan Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) aldığı kararların "yazıldığı mürekkep kadar değeri olmadığı" eleştirisini yaptı.

Libya'da yerel bir televizyon programına konuşan Mışri, başkente saldıran ülkenin doğusundaki milis lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Bingazi'de gerçekleştirdiği oturumda Türkiye ile tüm ilişkilerini kestiği yönündeki kararına ilişkin, "Bingazi'de cumartesi günü toplanan meclis oturumunda alınan kararlar darbeci güçler tarafından uygulanan baskıya boyun eğmek anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Mişri, "Tobruk Temsilciler Meclisinin Trablus'a saldıran güçleri destekleyen kararlarının tümünün yazıldığı mürekkep kadar değeri yoktur. Tobruk'taki bazı parlamento temsilcilerinin Bingazi'de aldığı karar parlamentonun düzenlenmiş çalışma tüzüğüne aykırı olduğu için meclisin iradesini temsil etmemektedir." diye konuştu.