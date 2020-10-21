HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Libya görüşmelerinde önemli adım: Taraflar, kara ve hava ulaşımının açılmasında anlaştı

Libya görüşmelerinde önemli adım: Taraflar, kara ve hava ulaşımının açılmasında anlaştı

21.10.2020 14:00 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, ülkenin kontrol ettikleri kesimleri arasındaki kara ve hava ulaşımının açılmasını kabul etti. BM Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, kalıcı ateşkes konusunda iyimser.

Libya görüşmelerinde önemli adım: Taraflar, kara ve hava ulaşımının açılmasında anlaştı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu, ülkenin kontrol ettikleri kesimleri arasındaki kara ve hava ulaşımının açılmasını kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, tarafların karşılıklı esir değişimi konusunda da anlaştıklarını, Trablus ile Bingazi arasındaki uçuşların bu hafta yeniden başlayacağını açıkladı. Williams, ülkede kalıcı ateşkes konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Anlaşma, UMH ve Libya Ulusal Ordusu heyetlerinin İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptıkları görüşmede sağlandı.

Çatışma hattı, Libya'yı fiilen ikiye bölmüş durumda ve bu iletişimden ulaşıma, hayatın her alanını etkiliyor.

BM Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, diğer ülkelerin Libya'da savaşa müdahalelerinin son bulması gerektiğini söyledi.

Stephanie Williams ülke ismi vermese de Türkiye ve Katar'ın UMH'yi, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın Libya Ulusal Ordusu'nu destekledikleri biliniyor.

BM Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams

Hangi konularda ilerleme sağlandı?

BM Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams bugün düzenlediği basın toplantısında, iki tarafın da cephe hattında sükuneti devam ettirmeyi ve çatışmayı alevlendirmekten kaçınmayı kabul ettiklerini açıkladı.

Stephanie Williams, Cenevre'deki görüşmelerin 9 Kasım'dan itibaren Tunus'da siyasi müzakerelerle devam edeceğini duyurdu.

Libya'da petrol üretimi, Hafter güçlerinin sekiz aylık engellemesi ardından Ağustos ayında yeniden başlamıştı.

Stephanie Williams, tarafların, petrol muhafaza milislerinin, petrol üretiminin devamını ve artırılmasını güvence altına almak amacıyla yeniden yapılandırılması konusunda öneriler sunacaklarını söyledi.

UMH Başbakanı Fayiz el-Serrac

Williams, UMH Başbakanı Fayiz el-Serrac'ın ay sonunda istifa etmeyi düşündüğü açıklamasının, geçiş dönemini hızlandırarak demokratik seçimlerle yeni bir hükümet oluşturulmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Libya'da uluslararası toplumun tanıdığı UMH ile ile ülkenin doğusundaki Trablus'da üslenen Libya Ulusal Ordusu arasındaki çatışmalar 2014'te başlamıştı.

PARTNER Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler! Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Eski Sağlık Bakanı beyin kanaması geçirdiEski Sağlık Bakanı beyin kanaması geçirdi
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi
En Çok Okunan Haberler
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Isparta'da bulundu! 100 yıllık ihtiyacı karşılıyor
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Diğer Haberler
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek? Reuters'ten flaş iddia
Türkiye'de sokağa çıkma yasakları yeniden mi gelecek?
Eski HDP'li vekil Demir Çelik'in oğlu sağ olarak yakalandı
Eski HDP'li vekilin oğlu sağ olarak yakalandı
Diyarbakır'da dehşet! Ablasını sokak ortasında öldürdü
Dehşet! Ablasını sokak ortasında öldürdü
Yaygınlaşan kaçak alkol ve tütün üretimi / kullanımının ceza-i boyutu
Sahte alkol uyarısı: Yalnız üreten değil, tüketen de ceza alacak
İmamoğlu’ndan taksi tartışmalarına cevap: Herkes yetkisini bilecek
İmamoğlu'ndan tartışmalara yanıt: Herkes yetkisini bilecek
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı! Müge Anlı'ya başvurdular
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.