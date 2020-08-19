Libya: Mısır, Hafter'i desteklemek için savaşa girebilir mi?

Yan komşunuz olan evin yandığını, sizi ve ailenizi yutmak üzere olan bu yakın felaketi önlemek için de bir itfaiyenin olmadığını hayal edin.

2011'de eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ölümü ve rejiminin acımasızca sona ermesinden bu yana Mısır, Libya'yı böyle görüyor.

Libya'da bugün düzgün işleyen devlet kurumlarından ya da birleşik bir ordudan bahsetmek imkânsız. En önemlisi de 1100 kilometre uzunluğundaki çöl sınırının kendi tarafında sınır muhafızları yok. Bir de üstüne ülke silahlarla dolu.

Yangın, Libyalıların birbirleri içinde ileriye dönük bir planda anlaşamamaları, her türden milislerin çoğalması, cihatçıların Libya'da ve ötesinde bir İslam devleti kurma hayallerinin peşinden gitmek için yeniden su yüzüne çıkmasıyla yayılmaya başladı.

Ordusu 2013'te İslamcı Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi deviren ve onunla birlikte Müslüman Kardeşler liderlerini hapse atan Mısır, başlıca hedef haline geldi.

Kaddafi sonrası Libya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın neredeyse tamamında siyaseti kutuplaştıran ve felç eden uçuruma çabucak kapıldı.