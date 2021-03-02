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Libya uçağı, Mısır'ın kısıtlamayı iki yıl sonra kaldırmasının ardından Kahire'ye ilk inişini yaptı

02.03.2021 21:05 | Son Güncelleme:
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Libya uçağı, Mısır'ın kısıtlamayı iki yıl sonra kaldırmasının ardından Kahire'ye ilk inişini yaptı

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyale'nin de aralarında bulunduğu 217 yolcuyu taşıyan Libya Havayolları'na ait uçağın, iki yılın ardından ilk kez Kahire Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.

Libya'nın Kahire'deki Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Mitiga Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçağın, Kahire ile Trablus arasında 2019'dan bu yana gerçekleştirilen ilk uçuş olduğu aktarıldı.

217 YOLCUSUYLA KAHİRE'YE İNDİ

Mısırlı yetkililerin Libya Dışişleri Bakanı Siyale'nin de aralarında bulunduğu 217 yolcuyu taşıyan uçağın, Kahire Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmasına izin verdiği ifade edilen açıklamada, bunun iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla Libya ile Mısır hükümetleri arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Kahire Uluslararası Havalimanı yetkilileri henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

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Libya basınında Dışişleri Bakanı Siyale'nin Filistin meselesi dahil bölgesel konuları görüşmek için Arap Birliği'nin bakanlar düzeyindeki toplantısına katılacağı haberlerine yer verilmişti.

Libya Havayolları Şirketi Sözcüsü Muhammed Kaniva, 15 Şubat'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya Havayolları şirketinin 18 Şubat'ta Trablus'tan İskenderiye'deki Burc el-Arab Havalimanına ilk seferini düzenleyeceğini ifade etmişti.

Libya Havayolları, Misrata'dan kalkan uçağın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Bingazi'de Uluslararası Benina Havalimanı'na zorunlu inişe zorlamasının ardından Kasım 2019'da Mısır'a uçuşlarını askıya almıştı. (AA)

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