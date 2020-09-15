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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Serrac istifa edecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2020 14:38 | Son Güncelleme

Bloomberg'in son dakika geçtiği habere göre, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez el-Serraç'ın istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Serrac istifa edecek!

Bloomberg'ten Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre, UMH Başbakanı Fayiz es-Serraç'ın istifaya hazırlandığı kaydedildi. Bloomberg'in Başbakana yakın kaynakların aktardıklarına göre Başbakanlık görevini bırakcak olan Serraç, Cenevre'deki görüşmeleri sürdürmeye ise devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan uzun süredir kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle eleştirilen Serraç'ın istifa sonucu politik baskıyı biraz olsun azaltmak istediği ortaya atılan iddialar arasında yer aldı.

KAYNAK: DHA


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