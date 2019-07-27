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Libya'da 89 düzensiz göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 19:20 | Son Güncelleme

Libya'da 89 düzensiz göçmen kurtarıldı

Libya'nın batısındaki Karabulli kenti açıklarında 89 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ülkedeki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Karabulli açıklarında düzenlenen operasyonla şişme bir bot içindeki 89 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Göçmenlerin farklı uyruklardan olduğu belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

Deniz Kuvvetlerinden dün yapılan açıklamada da yine Karabulli kenti açıklarında düzenlenen iki operasyonda 182, başkent Trablus'un kuzeydoğu sahillerinde düzenlenen operasyonda ise 87 düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edilmişti.

Devrim sonrasında yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahlarından biri durumunda bulunuyor.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Libya

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