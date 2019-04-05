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"Libya'da bu şartlar altında ulusal konferans yapılamaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 00:58 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "Libya'da bu şartlar altında ulusal konferans yapılamaz" - "Güvenlik durumunun uygun olması ve bu hareketliliğin sona ermesi, konferansın yapılması için son derece önemli" - General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari: - "Konferansın düzenlenmesinden yanayız"

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki son gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan şartlar altında nisan ayının ortasında gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansının yapılamayacağını açıkladı.

Libya'daki askeri hareketlilik ve General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından başkent Trablus'ta basın toplantısı düzenleyen Guterres, "Bu şartlar altında ulusal diyalog konferansı yapılamaz." dedi.

Diyalog kurduğu tüm tarafların konferansı desteklediğini, seçimlerin zamanlamasına da Libyalıların tek başına karar verebileceğine inandığını kaydeden Guterres, askeri hareketliliği kınayarak, Libya'da askeri seçeneğin çözüm olmadığını vurguladı.

Bir gazetecinin yönelttiği "konferansı erteleme niyetinin olup olmadığı" şeklindeki soruya net cevap vermekten kaçınan BM Genel Sekreteri, askeri hareketliliğin sona ermesini ve sükunetin yeniden sağlanmasını istediklerini belirterek, "Güvenlik durumunun uygun olması ve bu hareketliliğin sona ermesi, konferansın yapılması için son derece önemli." diye konuştu.

Guterres, BM'nin vazifesinin bu hareketliliği sona erdirmek olduğunu ve bunun da yakında gerçekleşeceğini söyledi.

- Hafter güçlerinden "Konferansın yapılmasından yanayız" açıklaması

General Halife Hafter'e bağlı "Libya Ulusal Ordusu" (LUO) Sözcüsü Ahmed el-Mismari de diyalog konferansının güvenliğini sağlamak için hazır olduklarını duyurdu.

Mismari, düzenlediği basın toplantısında, "Konferansın düzenlenmesinden yanayız. BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame de bunu çok iyi biliyor." dedi.

Askeri hareketliliğin konferansı etkileyeceği yönündeki endişelere ilişkin de Mismari, bu hareketlilik ile konferansın bir ilgisinin bulunmadığını savundu. Mismari, konferansın güvenliğini sağlamak için hazır olduklarını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL), Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi bekleniyor.

- Ülkedeki gelişmeler

Ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dün birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine dün seferberlik ilan etmişti.

General Hafter, yayımladığı ses kaydında ise Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı.

Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı güç kullanma ve hava saldırıları düzenlemekle görevlendirmişti.

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Antonio Guterres BM Halife Hafter Libya Libya'da ulusal diyalog konferansı

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