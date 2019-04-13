Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar bir okulu hedef aldı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, başkent Trablus'ta bir okula hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Serrac'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile görüşen Serrac, Hafter güçlerinin savaş uçaklarını kullanmaya devam ettiğini ve sivil yerleşim yerlerini rastgele bombaladığını belirtti.

Hafter'e bağlı savaş uçaklarının hedef aldığı yerler arasında evler ve altyapı sisteminin de olduğuna dikkati çeken Serrac, bugün de bir okula hava saldırısı düzenlediklerini kaydetti.

Serrac, çocukların askere alınması da dahil Hafter'e bağlı güçlerin gerçekleştirdikleri insan hakları ihlallerini Selama'ye aktardığını dile getirdi.

Selame ise uluslararası kanunların ihlali anlamına gelen sivillerin ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Okula düzenlenen hava saldırısında ölen ya da yaralananların olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.