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Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar bir okulu hedef aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 20:33 | Son Güncelleme

General Halife Hafter güçlerinin sivil yerleşim yerlerini rastgele bombaladığı, bugün de bir okulu hedef aldığı belirtildi

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, başkent Trablus'ta bir okula hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Serrac'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile görüşen Serrac, Hafter güçlerinin savaş uçaklarını kullanmaya devam ettiğini ve sivil yerleşim yerlerini rastgele bombaladığını belirtti.

Hafter'e bağlı savaş uçaklarının hedef aldığı yerler arasında evler ve altyapı sisteminin de olduğuna dikkati çeken Serrac, bugün de bir okula hava saldırısı düzenlediklerini kaydetti.

Serrac, çocukların askere alınması da dahil Hafter'e bağlı güçlerin gerçekleştirdikleri insan hakları ihlallerini Selama'ye aktardığını dile getirdi.

Selame ise uluslararası kanunların ihlali anlamına gelen sivillerin ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Okula düzenlenen hava saldırısında ölen ya da yaralananların olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde Hafter'e bağlı güçlerle UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalarda bir haftada 7'si sivil 75 kişinin öldüğünü, 323 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana yaşandığı Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac Trablus

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