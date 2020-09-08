Libya'da hayatını kaybeden MİT mensubunun haberleştirilmesine ilişkin davada savcı mütalaasını verdi

Cumhuriyet Savcısı İlkay Özcan imzalı mütalaada, "Sanıkların üzerine atılı bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı mensubu olan şehitlerin kimlik bilgilerinin ve dolayısıyla da ailelerinin kimlik bilgilerinin, çalıştıkları görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin yayımlanmak, yayılmak ve açıklanmak suretiyle 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27/3. Fıkrasında tanımlanan suç ile TCK'nın 329'uncu maddesinde tanımlanan 'Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama' suçlarını işledikleri" belirtildi.

Davada yedisi gazeteci, biri gazetecinin kaynağı olmak üzere toplam sekiz kişi yargılanıyor.

Daha önce BBC Türkçe'ye konuşan savunma avukatları, sanıkların iki ayrı suçtan ceza almalarının hukuken mümkün olmadığını ve bununla daha ağır ceza almalarının amaçlandığını savunmuştu.

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Serkan Günel, "Tutuklamalar MİT Kanunu 27'inci maddeden yapıldı. MİT Kanunu'nun 27'inci maddesine göre bu suça veribilecek azami ceza 5 yıl. Aynı suçun özel bir düzenlemesi varken, TCK 329'a gidemezsiniz. 50 sayfanın (iddianamenin) içerisinde neden TCK 329'dan da suçlama yapıldığının hiçbir açıklaması yok. Bizce tek açıklaması şu, bu davanın yargılaması ağır ceza mahkemesinde yapılabilsin diye" demişti.

Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in avukatı Sercan Kormaz da, "Hukukun en temel kaidelerinden biri ihlâl ediliyor. Tek bir fiil dolayısıyla iki ayrı suçlama yapılmak isteniyor. Bunun amacı da soruşturmayı daha ağır cezayı gerektirecek bir suçlamaya yansıtarak, tutukluluk için bir gerekçe oluşturmak ve yargılamanın ağır cezada sürmesini sağlamak" ifadelerini kullanmıştı.