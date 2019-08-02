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Libya'da UMH güçleri Trablus'un güneyinde önemli ilerleme sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 00:05 | Son Güncelleme

Libya'da UMH güçleri Trablus'un güneyinde önemli ilerleme sağladı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde önemli ilerleme kaydettiklerini duyurdu.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Ayn Zara, El-Halle ve El-Yermük bölgelerinde önemli ilerlemeler sağladıklarını ifade etti.

Meci, operasyona hava kuvvetlerinin de destek verdiğini, bir tank ve bazı silahlı mekanizmaları imha ettiklerini aktardı.

Çatışmalarda General Halife Hafter güçlerinden 6 kişiyi "esir aldıklarını" kaydeden Meci, sabah maruz kaldıkları hava saldırısı nedeniyle kendi güçlerinden 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Trablus UMH

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