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Libya'daki 141 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 19:34 | Son Güncelleme

Libya'daki 141 Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine döndü

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 141 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkesine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü Alhaji İdris Muhammed, yaptığı açıklamada, Nijerya hükümeti ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde, 141 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü belirtti.

Muhammed, dönen göçmenler arasında 42 kadın, 19 çocuk ve 5 bebeğin bulunduğunu, bunlardan bazılarının sağlık sorunları olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bıraktı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları, insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Libya nijerya

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