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Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 264'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 14:44 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda ölü sayısının 264'e, yerinden edilen sivillerin sayısının da 32 bine ulaştığını duyurdu

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 264'e yükseldiğini duyurdu.

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'a başlattığı saldırılar sonrası yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 264 kişinin öldüğünü, bin 266 kişinin yaralandığı bildirdi.

Sözcü Jasareviç, ölenlerin 21'inin, yaralıların da 69'unun sivillerden oluştuğunu aktardı.

Trablus ve çevresindeki yaralıların tedavilerine yardımcı olduklarını belirten Jasareviç, DSÖ'nün bölgeye acil yardım uzmanlarından oluşan sağlık ekibi görevlendirdiğini belirtti.

Jasareviç, DSÖ çalışanlarının ayrıca yerinden edilen aileleri ziyaret ederek onlarla yakından ilgilendiğini sözlerine ekledi.

- 32 bin sivil yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch ise çatışmaların yaşandığı bölgede 4 Nisan'dan bu yana 32 bin sivilin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Baloch, Trablus'un güneyindeki çatışmalardan dolayı bölgedeki sivillerin güvenliğinin tehlikede altında olduğuna işaret ederek, "Ayrım gözetmeksizin devam eden bu çatışmalardan dolayı endişemiz devam ediyor. Sivillerin korunması ve insani yardımların sevkiyatının devamı için taraflara çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Sözcü Baloch, yerinden edilen 32 bin sivilin büyük bölümünün akrabaları ve arkadaşlarınca misafir edildiğini, kalan sivillerin de Trablus'un batısı ile sahil bölgelerindeki ortak kamplarda kaldığını kaydetti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık iki haftadır çatışmalar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Babar Baloch DSÖ DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç Libya

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