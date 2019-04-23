Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 264'e yükseldi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch ise çatışmaların yaşandığı bölgede 4 Nisan'dan bu yana 32 bin sivilin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Jasareviç, DSÖ çalışanlarının ayrıca yerinden edilen aileleri ziyaret ederek onlarla yakından ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Trablus ve çevresindeki yaralıların tedavilerine yardımcı olduklarını belirten Jasareviç, DSÖ'nün bölgeye acil yardım uzmanlarından oluşan sağlık ekibi görevlendirdiğini belirtti.

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'a başlattığı saldırılar sonrası yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 264 kişinin öldüğünü, bin 266 kişinin yaralandığı bildirdi.

Baloch, Trablus'un güneyindeki çatışmalardan dolayı bölgedeki sivillerin güvenliğinin tehlikede altında olduğuna işaret ederek, "Ayrım gözetmeksizin devam eden bu çatışmalardan dolayı endişemiz devam ediyor. Sivillerin korunması ve insani yardımların sevkiyatının devamı için taraflara çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Sözcü Baloch, yerinden edilen 32 bin sivilin büyük bölümünün akrabaları ve arkadaşlarınca misafir edildiğini, kalan sivillerin de Trablus'un batısı ile sahil bölgelerindeki ortak kamplarda kaldığını kaydetti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık iki haftadır çatışmalar yaşanıyor.

