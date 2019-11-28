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Libya'daki El-Fil petrol sahasında üretim 24 saat sonra yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:03 | Son Güncelleme

Libya'daki El-Fil petrol sahasında üretim 24 saat sonra yeniden başladı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, dün Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birliklerinin Halife Hafter güçlerinden aldığı, ülkenin güneybatısındaki El-Fil petrol sahasında üretimin yeniden başladığını duyurdu.

Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, UMH ve Hafter güçleri arasındaki çatışmalarda herhangi bir petrol sahası çalışanının yaralanmadığı, tesisteki bazı küçük hasarlara rağmen üretimin yaklaşık 24 saat aradan sonra bugün yeniden başladığı belirtildi.

Açıklamada, Libya'daki bütün petrol sahalarının Libyalıların tümü için temel gelir kaynağı olduğu, bu nedenle askeri çatışmalardan uzak tutulması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, bölgedeki kaynaklar, Hafter güçlerinin petrol sahasında yeniden kontrolü sağlamak için hazırlandığını öne sürdü.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye bağlı güçler, El-Fil petrol sahasını dün Hafter güçlerinden almıştı. Çatışmaların ardından, Libya Ulusal Petrol kurumu, sahada üretimin durduğunu açıklamıştı.

Libya'nın güneybatısındaki El-Fil petrol sahası, ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'nin yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alıyor.

Hafter'e bağlı güçler, 2019 başında ülkenin güneyine yönelik başlattığı operasyonlarda bölgedeki petrol sahalarını ele geçirmişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
El-Fil Libya

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