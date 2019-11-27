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Libya'daki El-Fil petrol sahasında üretim durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 20:28 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah, bölgede askeri operasyonlar sona erinceye kadar üretime ara verildiğini duyurdu

İSTANBUL (AA) - Libya'da petrol üretimi, dağıtımı ve ihracatını yöneten Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneybatısındaki El-Fil petrol sahasında üretimin durduğunu açıkladı.

Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamaya göre, kurumun müdürü Mustafa Sanallah, El-Fil petrol sahasının kapılarının ve saha içinde işçilerin ikamet ettiği yerleşim yerinin hava saldırılarıyla hedef alındığını belirtti.

Saldırı sonrası sahada petrol üretiminin durduğunu ve çalışanların tamamının güvenli yerlere taşındığını belirten Sanallah, askeri operasyonlar sona erinceye ve kurumun faaliyet bölgesindeki askerlerin tamamı çekilinceye kadar üretime ara verileceğini ifade etti.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güçler, bugün General Halife Hafter güçlerinin elindeki El-Fil petrol sahasının hükümete bağlı güçlerin kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.

Ulusal Petrol Kurumundan daha önce yapılan açıklamada da El-Fil petrol sahasındaki işçilerin selameti açısından taraflara çatışmaları durdurma çağrısı yapılmıştı.

Libya'nın güney batısındaki El-Fil petrol sahası, ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'nin yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alıyor.

Hafter'e bağlı güçler, 2019 başında ülkenin güneyine yönelik başlattığı operasyonlarda bölgedeki petrol sahalarını ele geçirmişlerdi.

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