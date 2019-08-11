Libya'daki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durdu

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, 29 Temmuz'da Kurban Bayramı dolayısıyla taraflar arasında güven inşası ile esir ve cenaze değişimini de kapsayan bir ateşkes teklifinde bulunmuştu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kurban Bayramı'nda ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Hafter güçlerinin ateşkesi ikinci kez ihlal ettiği kaydedildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başlattığı "Burkan el-Gadab Operasyonu"nun Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, Hafter güçlerinin, Trablus'un kuzeyindeki Mitiga Havalimanı'nı roketlerle hedef alması sonucu, hava trafiğinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı, ülkenin doğusundaki silahlı oluşumların lideri Halife Hafter güçlerinin, Kurban Bayramı için varılan ateşkesi ikinci kez ihlal etmesi sonucu uçuşlara kapatıldı.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na (BKON) katılmak üzere Ankara'ya gelen Selame, AA muhabirine, Libya'daki krize siyasi çözüm arayışlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Selame, yakın zamanda açıkladığı üç aşamalı çözüm planını, "ilk adımda Kurban Bayramı süresince uygulanacak bir ateşkes, hemen ardından Libya ile ilişkili ülkelerin katılacağı uluslararası toplantı ve son olarak da Libyalı tarafların görüşmesi" şeklinde belirlediklerini söylemişti.

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

