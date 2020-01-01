HABER
  4. Libya'daki UMH güçleri, Hafter'e bağlı 25 milisi esir aldı

Libya'daki UMH güçleri, Hafter'e bağlı 25 milisi esir aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

Libya'daki UMH güçleri, Hafter'e bağlı 25 milisi esir aldı

TRABLUS (AA) - Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, darbeci General Halife Hafter'e bağlı milislerden 25'ini esir aldı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, UMH birliklerinin, başkent Trablus'un bazı mahallelerine sızmaya çalışan Hafter'e bağlı 25 milisi esir aldığı belirtildi.

Esirler arasında Hafter için savaşan paralı askerlerin de olduğunun aktarıldığı açıklamada, söz konusu kişilerin silahları ve teçhizatlarıyla ele geçirildiği kaydedildi.

- 3 sivil yaşamını yitirdi

Ayırca, Hafter'e ait savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki es-Sevani bölgesinde bir iş yerini bombalaması sonucu, 3 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık'ta Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine UMH birlikleri Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

PARTNERMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değiştiMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bu sabah resmen değişti
Sahte alkolden 6 ay sonra öldüSahte alkolden 6 ay sonra öldü
Ordu’da yeni bir Ceren Özdemir doğduOrdu’da yeni bir Ceren Özdemir doğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya Trablus

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Kritik genelge yayımlandı

Kritik genelge yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' paniği

Kayseri Havalimanı'nda panik anları!

Kediyi çelik telle asarak öldüreni bulmak için özel ekip kuruldu

Kedi çelik telle asılarak öldürülmüştü! Yeni gelişme

Hırvatistan Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı

AB'de yeni dönem bugün başladı

Yılbaşı sabahı şoke eden görüntü

Yılbaşı sabahı şoke eden görüntü

Bursa'da magandalara drone'lu darbe

Magandalara drone'lu darbe

Aç kalan domuzlar mahalleye indi

Aç kalan domuzlar mahalleye indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.