HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Liderleri 17 yaşında! Hırsızların 'zula' tuvaletinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Liderleri 17 yaşında! Hırsızların 'zula' tuvaletinden çıkanlar şaşkına çevirdi

09.07.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, evlerin kapılarını kredi kartı kullanarak açıp binlerce lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 8 kişilik çete 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin klozete atarak saklamaya çalıştıkları yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası polis ekipleri tarafından bulundu. Çete lideri olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ç.F.'nin daha önceden 53 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından sabaha karşı evlere girerek hırsızlık yapan çete takibe alındı. Savcılıktan alınan izinlerin ardından teknik ve fiziki takip yaklaşık 2 ay sürdü. Yapılan çalışmalarda çetenin çalışma yöntemleri ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin 3-4 kişilik guruplar halinde sabaha karşı işe çıktıkları, kapılarının kilitli olmadığını tespit ettiği daireleri kapılarını kredi kartı kullanarak kolayca açtıkları öğrenildi. İçeri girdikten sonra evde buldukları ziynet ve elektronik eşyaları alan hırsızların kaçtıkları tespit edildi. Hırsızlara yönelik yapılan çalışmada yapılan ara operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İSTANBUL VE ADANA'DAKİ ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla İstanbul ve Adana'da daha önceden tespit edilen 5 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında 17 yaşındaki çete liderinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Fatura ödeme merkezinde yüzlerce kişiyi dolandırdıFatura ödeme merkezinde yüzlerce kişiyi dolandırdı

dbedc5391ae6f6f0f06a4289c88cec24

ÇALINAN 50 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ ALTINLAR KLOZETİN İÇİNDE BULUNDU

Baskın yapılan evlerde yapılan aramada çok sayıda çalıntı ziynet eşyası, antika saatler ile hırsızlıkta kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Polis baskın yapılan evlerin birinde yaptığı aramada çalıntı ziynet eşyalarını klozetin içinde buldu. Elinde uzun bir eldiven geçiren polis memurları çalınan altınların klozetin içinden güçlükle çıkardı. Evinin tuvaletinden çalınan altın çıkan şüphelinin polislere altınları hırsızlık arkadaşlarının kendisinden çalmaması için tuvalete sakladığını söylediği öğrenildi. Klozetten çıkan altınların yaklaşık 50 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

a29309258bc38e4252c743243e303f38

ÇETE LİDERİ 18 YAŞINA GELMEDEN 53 KEZ YAKALANMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliği'nde yapılan soruşturmada 17 yaşındaki çete lideri Ç.F.'nin daha önceden 53 kez yakalandığı tespit edildi. Yaşı 18'den küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Ç.F.'nin polis kayıtlarına göre ilk suçunu 13 yaşındayken işlediği daha 18 yaşına gelmeden 53 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer çelik kapı dahi olsa hırsızların kilitlenmeyen kapıları bir kaç dakika içinde kredi kartı, röntgen filmi gibi materyaller kullanarak açabildiklerini belirterek vatandaşlardan mutlaka kapılarını kilitlenmesini istedi.

26 HIRSIZLIK DOSYASINDAN İŞLEM YAPILDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında Arnavutköy, Eyüpsultan, Şişli , Bayrampaşa, Bahçelievler, Kâğıthane, Ümraniye, Avcılar, Küçükçekmece, Maltepe, Fatih, Büyükçekmece, Bağcılar, Esenler , Başakşehir, Gaziosmanpaşa ilçelerinde meydana gelen 19 adet "Evden Hırsızlık", 5 adet "İş yerinden Hırsızlık", 1 adet "Açıktan Hırsızlık" ve 1 adet "Oto Hırsızlık" konuları olmak üzere toplam 26 suç dosyasından işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Avrupa hayali kuran Hintli göçmenin başına gelmeyen kalmadıAvrupa hayali kuran Hintli göçmenin başına gelmeyen kalmadı

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Öpücük atıp cinsel organını gösterdi! Hakimden tacizciye olay yanıtÖpücük atıp cinsel organını gösterdi! Hakimden tacizciye olay yanıt
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
53 kere yakalanıp bırakan hakime selamlar
kanunlar devtet hırsızdan tarafa oldıgu sürecek niçe 53 defa daha yakalanıp serbest kalır
polis yakalıyor polis daha karakoldan ayrılmadan yakaladığı hırsız çıkıp gidiyor

En Çok Okunan Haberler

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Özel fotoğrafları başına dert açtı! Genç kadına iğrenç şantaj

Özel fotoğrafları başına dert açtı! Genç kadına iğrenç şantaj

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti bugün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti bugün

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.