Liechtenstein prensi AB’nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor

Doğal yaşam savunucuları, bir Liechtenstein prensinin Mart ayında Romanya'da Avrupa Birliği'nin en büyük ayısı olduğuna inanılan bir ayıyı yasa dışı bir şekilde öldürmekle suçladı.

Agent Green adlı örgüt, Prens Emanuel von und zu Liechtenstein'ın Romanya'da çiftliklere zarar veren bir dişi ayıyı vurmak için izin aldığını fakat onun yerine 17 yaşındaki erkek boz ayı Arthur'u vurduğunu söylüyor.

Avusturya'da yaşayan Liechtenstein Prensi Emanuel suçlamalara henüz yanıt vermedi. BBC, Prens Emanuel'e ulaşamadı.

Agent Green'den Gabriel Paun "Prensle kişisel bir sorunumuz yok. Avcılar birliğinin kendisine gerekli avlanma izinlerini verdiğini tahmin ediyoruz" dedi.

AFP'ye bir açıklama yapan Liechtenstein Prensliği basın ofisi "bu özel ve kişisel olayın" arka planına dair bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Basın ofisi, Prens ve ailesinin ekoloji ve sosyal sürüdürülebilirliğe büyük önem verdiğini ekledi.

Romanya Ulusal Çevre Muhafızları, ayı Arthur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Agent Green'ın yayınladığı belgelere göre Romanya'nın Covasna ilindeki avcılar birliği, Transilvanya'daki Ojdula köyünde çiftliklere zarar veren bir dişi ayıyı vurması için Prens'e izin verdi.