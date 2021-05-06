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Liechtenstein prensi AB’nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor

06.05.2021 05:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal yaşam savunucuları, bir Liechtenstein prensinin Mart ayında Romanya'da Avrupa Birliği'nin en büyük ayısı olduğuna inanılan bir ayıyı yasa dışı bir şekilde öldürmekle suçladı.

Liechtenstein prensi AB’nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor

Doğal yaşam savunucuları, bir Liechtenstein prensinin Mart ayında Romanya'da Avrupa Birliği'nin en büyük ayısı olduğuna inanılan bir ayıyı yasa dışı bir şekilde öldürmekle suçladı.

Agent Green adlı örgüt, Prens Emanuel von und zu Liechtenstein'ın Romanya'da çiftliklere zarar veren bir dişi ayıyı vurmak için izin aldığını fakat onun yerine 17 yaşındaki erkek boz ayı Arthur'u vurduğunu söylüyor.

Avusturya'da yaşayan Liechtenstein Prensi Emanuel suçlamalara henüz yanıt vermedi. BBC, Prens Emanuel'e ulaşamadı.

Agent Green'den Gabriel Paun "Prensle kişisel bir sorunumuz yok. Avcılar birliğinin kendisine gerekli avlanma izinlerini verdiğini tahmin ediyoruz" dedi.

AFP'ye bir açıklama yapan Liechtenstein Prensliği basın ofisi "bu özel ve kişisel olayın" arka planına dair bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Basın ofisi, Prens ve ailesinin ekoloji ve sosyal sürüdürülebilirliğe büyük önem verdiğini ekledi.

Romanya Ulusal Çevre Muhafızları, ayı Arthur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Agent Green'ın yayınladığı belgelere göre Romanya'nın Covasna ilindeki avcılar birliği, Transilvanya'daki Ojdula köyünde çiftliklere zarar veren bir dişi ayıyı vurması için Prens'e izin verdi.

Fakat Prens Emanuel bir ayıyı vurduktan sonra köydeki sorunun çözülmemiş olması, dikkatleri vurulan ayıya çekti.

Boz ayılar Avrupa Birliği'nde koruma altında olduğu için avlanmaları da belli şartlara bağlı.

Romanya'da yalnızca çevreye zarar veren "problematik" ayılar avlanabiliyor.

Agent Green'den Gabriel Paun bu tip izinlerin son çare olarak verilmesi gerektiğini, norm değil istisna olduklarını söylüyor.

Paun, Arthur gibi ayıların öldürülmesiyle aynı soydan ayıların birbiriyle çiftleşme riskinin arttığını belirtiyor.

Romanya Çevre Bakanı Tanczos Barna da köyde rahatsızlık yaratan bir ayının vurulması için izin verildiğini doğruladı fakat bu iznin kime verildiğini söylemedi.

Aktivistler, dişilerden çok daha büyük olan Arthur'un yanlışlıkla değil bilinçli olarak öldürüldüğünü düşünüyor.

Ayının öldürüldükten sonraki fotoğrafı

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