Lightning nedir, ne işe yarar? Lightning ve Type-C aynı mı?

Akıllı cep telefonlarında, bilgisayarlarda ya da tabletlerde kullanılan birçok farklı yardımcı araç bulunmaktadır. Bu araçlar bu teknolojik cihazların şarj olmasını ve birbirleri arasında bağlantı kurup veri akışının gerçekleşmesini sağlamaktadır. Lightning de bir bağlantı kablosu olup yalnızca Apple bünyesinde bulunan cihazlarda kullanılmaktadır. Lightning bağlantı kablosu, Lightning konnektör ismiyle de bilinmektedir.

Lightning nedir?

Gerek akıllı cep telefonların gerekse bilgisayar veya iPad gibi cihazların belirli aralıklarla şarj edilebilmesi için şarj kablosuna ihtiyaç vardır. Bu tür cihazları belli bir süre kullandıktan sonra pilleri bitmektedir. Pilin yeniden dolabilmesi için bir bağlantı kablosu aracılığıyla şarj edilmesi gerekmektedir. Lightning de bu tür cihazları şarj etmek için kullanılan bir kablo çeşididir. Apple bünyesinde bulunan iPhone, iPod, iPad gibi cihazların pillerini doldurmak için özel olarak geliştirilmiş olan USB kablosu, lightning olarak tanımlanmaktadır.

Lightning ne işe yarar?

Yalnızca Apple firmasının geliştirip ürettiği teknolojik cihazlarda kullanılabilen lightning kablosunun en temel işlevi cihazları şarj etmektir. iPhone model akıllı cep telefonları başta olmak üzere, birçok Apple ürününde kullanılabilen bu bağlantı kablosu ile cihazlar arası veri paylaşımı da kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bu bağlantı kablosu toplamda 8 pinden meydana gelmektedir. Bu pinlerden 1 tanesi güç yani cihazları şarj etmek için kullanılırken 6 tanesi ise veri aktarımının gerçekleşmesi için kullanılmaktadır.

Lightning ne için kullanılır?

Lightning bağlantı kablosu, sadece Apple’a ait teknolojik cihazlarda kullanılabilme özelliğine sahiptir. iOS işletim sistemine sahip birçok teknolojik cihaz mevcuttur. Bu cihazları şarj etmek, cihazlar arası veri aktarmak için lightning denilen konnektör kullanılır. Bu bağlantı kablosu ile akıllı cep telefonunu bilgisayara, kameraya ya da harici monitörlere kolay bir şekilde bağlamak mümkündür. Ayrıca Apple bünyesinde yer alan diğer aksesuarlar da bu bağlantı kablosu ile şarj edilebilmektedir. Totalde 8 pinden oluşan bu bağlantı kablosunun bir pini ise topraklama özelliğine sahiptir.

Lightning nerede kullanılır?

Lightning bağlantı kablosu tescillenmiş bir ürün olarak karşımıza çıktığından sadece Apple bünyesinde bulunan iPhone, iPod gibi bazı teknolojik cihazlarda kullanılabilmektedir. Bu bağlamda lightning hangi telefonlarda var konusunu ele almak gerekebilir. Bu şarj ve veri aktarma kablosu iPhone modellerde (iPhone 5, 6, 7, 8, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 14 ailesi gibi) kullanılabilen önemli bir bağlantı aracıdır. Ayrıca iPad, iPad Air gibi pek çok iPad modeliyle de uyumlu bir şekilde çalışmaktadır.

Lightning ve Type-C aynı mı?

Lightning ile Type-C bağlantı kabloları işlevsel açıdan benzer özellikler taşırken önemli farklıkları da beraberinde getirmektedir. İki bağlantı kablosu arasındaki en belirgin farklılık ise lightning bağlantı kablosunun yalnızca Apple ürünleri tarafından kullanılabilmesidir. Apple’a ait lightning girişli iPhone, iPod, iPad gibi herhangi bir cihazı bir başka cihaza bağlamak için kullanılan lightning kablosu, aynı zamanda cihazlar arasında veri aktarımı da yapabilme özelliğini taşımaktadır. Lightning bağlantı kablosu 8 pinden oluşurken Type-C bağlantı kablosu ise 24 pinden meydana gelir ve o da akıllı cihazları şarj etmek için kullanılır.





