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Lıkır lıkır oynayan yumurtaya dikkat! Hafifçe salladığınızda...

08.10.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan maliyetler yumurta üreticilerini derinden etkilerken, yetkililer yumurta alırken dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Veteriner Hekim, Beslenme Rasyon Uzmanı İsmail Kanburoğlu, ''Yumurta sallandığında lıkır lıkır ses geliyorsa bayat, yumurtada oynama ne kadar az ise tazedir'' açıklamasında bulunuyor.

Lıkır lıkır oynayan yumurtaya dikkat! Hafifçe salladığınızda...

Bursa'nın Yenişehir ve diğer ilçelerinde üreticiler ile bir araya gelen Veteriner Hekim, Beslenme Rasyon Uzmanı İsmail Kanburoğlu, “Yumurtayı alırken ilk dikkat edeceğimiz şey vurduğunuz zaman tık tık diye ses gelmesidir. Kalın kabuklu bir yumurta olduğunu anlamanız gerekir. Bu, yumurtanın iyi bir yumurta olduğunu gösterir. Hafifçe sallayabilirsiniz ve salladığınızda yumurtada oynama ne kadar az ise, bu yumurta o kadar taze demektedir. Salladığınızda lıkır lıkır ses çıkartan yumurta ise bayattır" dedi.

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Kanburoğlu, “Maliyetler yüksek, yumurta fiyatları düşük olduğundan dolayı bu sene üretici para kazanamıyor. Market zincirleri çok yüksek miktarlarda yumurta satın alarak talebi tamamen iç piyasada bitiriyor. İhracata çalıştığımız ve kalan yumurtanın tamamını çektikleri için, piyasada yumurta bırakmıyorlar. Canlarının istediği gibi fiyat veriyorlar. Bugün bir yumurtanın işletmeye maliyeti 80 kuruşu geçiyor. Elektriği, suyu, elemanı, viyolü, kirası sevkıyatı eklendiğinde yumurtanın 30’lu kartonu bir işletmeye 27 liraya geliyor. Üretici bu fiyata malını zor satarken, raflarda fiyatlar hem tüketiciyi, hem de üreticiyi mutsuz ediyor” diye konuştu.

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(İHA)

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Bursa
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