HABER

Limak Cimentos'a "En İyi Sanayi Yatırımı" ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

Mozambik'in ilk ürün kalite belgesi alan üreticisi özelliği de taşıyan Limak Cimentos SA, ürün kalite ve yönetim sistemleriyle kısa zamanda ülkede önemli bir yer edindi

İSTANBUL (AA) - Limak Cimentos SA, Mozambik'in en büyük fuarı FACIM tarafından "2014-2017 Döneminde Yapılan En İyi Sanayi Yatırımı" ödülüne layık görüldü.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Mozambik'te her yıl 2 binden fazla yabancı firma, 700 yerli firma ve 80 bin ziyaretçinin katıldığı FACIM fuarı sona erdi.

Fuar kapsamında düzenlenen ödül töreninde Limak Cimentos SA, "2014-2017 Döneminde Yapılan En İyi Sanayi Yatırımı" ödülünün sahibi oldu. Ödülü, Limak Cimentos'un Fabrika Direktörü Seyit Orhan Baydar teslim aldı.

Doğu Afrika'nın önemli giriş kapısı ve liman şehirlerinden biri olan Mozambik'in başkenti Maputo şehrinde yer alan Limak Cimentos SA fabrikası, sahip olduğu çevre dostu kapalı galerileri, kapalı hammadde stok holleri, proseste kullanılan yeni nesil torbalı filtreler ve emisyon sistemleri, yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetleri ile örnek bir görünüm ortaya koyuyor.

Mozambik'in ilk ürün kalite belgesi alan üreticisi özelliği de taşıyan Limak Cimentos SA, sahip olduğu ürün kalite ve yönetim sistemleriyle kısa zamanda ülkede önemli bir yer edindi.

Yılda 700 bin ton üretim kapasitesine sahip olan fabrika, limanlar bölgesine yakın stratejik lokasyonu ile Mozambik ve Türkiye arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlıyor ve kurulan tam donanımlı Ar-Ge laboratuvarıya bölgenin inşaat endüstrisine destek oluyor.

Toplam 50 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen fabrika, bugüne kadar bir Türk şirketi tarafından Mozambik'e yapılan en büyük yatırım olma özelliğine sahip.

PARTNER'Gözlerimi senden alamıyorum''Gözlerimi senden alamıyorum'
Hastane önünde araçta doğum yaptıHastane önünde araçta doğum yaptı
Rektörsüz olan ERÜ ve Kayseri Üniversitesi'nde atamalar ve işlemler yapılamıyorRektörsüz olan ERÜ ve Kayseri Üniversitesi'nde atamalar ve işlemler yapılamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FACIM Limak Cimentos mozambik

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin'de inanılmaz olay! Hastane önünde araçta doğum yaptı

Mersin'de inanılmaz olay! Hastane önünde araçta doğum yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilden 'en başarılı' müdürlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilden 'en başarılı' müdürlerle bir araya geldi

Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?)

Şirin Payzin'in CNN Türk'teki işine son verildi (Şirin Payzin kimdir?)

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

5 kadına kabusu yaşattı

5 kadına kabusu yaşattı

Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.