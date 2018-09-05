İSTANBUL (AA) - Limak Cimentos SA, Mozambik'in en büyük fuarı FACIM tarafından "2014-2017 Döneminde Yapılan En İyi Sanayi Yatırımı" ödülüne layık görüldü.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Mozambik'te her yıl 2 binden fazla yabancı firma, 700 yerli firma ve 80 bin ziyaretçinin katıldığı FACIM fuarı sona erdi.

Fuar kapsamında düzenlenen ödül töreninde Limak Cimentos SA, "2014-2017 Döneminde Yapılan En İyi Sanayi Yatırımı" ödülünün sahibi oldu. Ödülü, Limak Cimentos'un Fabrika Direktörü Seyit Orhan Baydar teslim aldı.

Doğu Afrika'nın önemli giriş kapısı ve liman şehirlerinden biri olan Mozambik'in başkenti Maputo şehrinde yer alan Limak Cimentos SA fabrikası, sahip olduğu çevre dostu kapalı galerileri, kapalı hammadde stok holleri, proseste kullanılan yeni nesil torbalı filtreler ve emisyon sistemleri, yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetleri ile örnek bir görünüm ortaya koyuyor.

Mozambik'in ilk ürün kalite belgesi alan üreticisi özelliği de taşıyan Limak Cimentos SA, sahip olduğu ürün kalite ve yönetim sistemleriyle kısa zamanda ülkede önemli bir yer edindi.

Yılda 700 bin ton üretim kapasitesine sahip olan fabrika, limanlar bölgesine yakın stratejik lokasyonu ile Mozambik ve Türkiye arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlıyor ve kurulan tam donanımlı Ar-Ge laboratuvarıya bölgenin inşaat endüstrisine destek oluyor.

Toplam 50 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen fabrika, bugüne kadar bir Türk şirketi tarafından Mozambik'e yapılan en büyük yatırım olma özelliğine sahip.

