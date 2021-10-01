HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Limanda kaybolan balıkçıdan 3 gündür haber alınamıyor

Limanda kaybolan balıkçıdan 3 gündür haber alınamıyor

01.10.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Cide ilçesinde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan şahıs, bisikletiyle geldiği Cide Limanında kayboldu. 3 gündür kendisinden haber alınamayan balıkçının, su altı dalgıç ekipleri tarafından denizde aranması sürüyor.

Limanda kaybolan balıkçıdan 3 gündür haber alınamıyor

Kastamonu’nun Cide ilçesinde ikamet eden ve geçimini balıkçılık yaparak sağlayan 60 yaşındaki Ertan Göktepe, 28 Eylül’de akşam saatlerinde balığa çıkmak için evden ayrıldı. Önce Cide Limanına gelen balıkçı Ertan Göktepe, olumsuz hava koşulları nedeniyle balığa çıkamayınca lokalde oturan arkadaşlarının yanına gitti.

Amatör balıkçının oltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradı: 3 bin liraya sattımAmatör balıkçının oltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradı: 3 bin liraya sattım

ARAMALARDAN SONUÇ ALINAMADI

Burada bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden balıkçı Ertan Göktepe, daha sonra balıkçıların kaldığı barınağa gitti. Burada da bir süre kalan Ertan Göktepe, son olarak bisikletiyle Cide Limanına tekrar geldi. Limanda kaybolduğu ve denize düştüğü düşünülen Ertan Göktepe’den ailesi bir süre haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen arama kurtarma ekipleri ile su altı dalgıç ekipleri, Cide Limanına gelerek denizde arama yaptı. Gün boyunca devam eden arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı. Arama çalışmalarının gündüz vakti de devam edeceği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINDA EN SON CİDE LİMANINA GİRDİĞİ GÖRÜLÜYOR

Öte yandan kayıp balıkçı Ertan Göktepe’nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Ertan Göktepe’nin lokalde bir süre balıkçı arkadaşlarıyla sohbet ettiği görülüyor. Ardından bisikletiyle Cide Limanına gelen Ertan Göktepe, bisikletini kenara bıraktıktan sonra limana yöneliyor. Ertan Göktepe’nin Cide Limanına girişi görülürken, limandan bir daha çıkmadığı belirlendi.

"EN SON LİMAN İÇERİSİNDE GÖRÜNÜYOR, SONRASINDA BİR DAHA HABER ALINAMADI"

Babası Balıkçı Ertan Göktepe’nin en son Cide Limanında görüldüğünü söyleyen Okan Göktepe, “29 Eylül günü saat 16.00 civarında kayıp olduğuna dair haberim oldu. Annem arayıp söyledi, akabinde hemen Cide’ye geldim. Sabahtan beri arama çalışmamız devam ediyor ama herhangi bir bulguya rastlanılamadı. En son babam, 28 Eylül’de akşam saatlerinde limana gelmiş. Balığa çıkacağım demiş evdekilere. Buraya geldiğinde balıkçılar yokmuş, hiçbir balıkçı yokmuş burada. O yüzden balığa o akşam çıkmadı. Ama babam, lokalde oyun oynayanların yanına gidip orada bir süre oturmuş. Balıkçı arkadaşların barınaklarına uğramış. Kamera kayıtlarında görünüyor bunlar. En son barınaktakilerin de yanından kalktıktan sonra en son limanın içerisinde görünüyor. Sonrasında bir daha haber alınamadı. Telefondan da sinyal alınamadı. Limana gelişi var ama çıkışı bir daha görünmüyor. Şu anda Bozkurt’ta faaliyette bulunan Su Altı Arama Kurtarma Ekipleri Cide’ye gelerek denizde babamı arıyor. İnşallah sağ salim bulunur” dedi.

"KAMERALARA BAKTILAR, LİMANDAN ÇIKTIĞI GÖRÜNMÜYOR"

Ertan Göktepe’nin bazen teknelerle balığa çıktığını anlatan Cide Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Kazım Yılmaz ise, “Burada herhangi bir balıkçının zarar gördüğünü bilmiyorum ya da duymadık. Ertan dediğimiz arkadaşımız bazen teknelerle balığa gider. Kaybolduğu akşam burada kendisiyle görüştük, ondan sonra limana gittiği görülüyor. Ben limanda kendisini görmedim ama kamera kayıtlarında limanda olduğu görülüyor. Limanda balığa da çıkılmayınca o artık buradan ayrılmış ama nereye gitti bilmiyoruz. Limandan çıkışı görünmüyor. Kameralara baktık herhangi bir çıkış görünmüyor. Ertan, akşamları balığa çıkmak için devamlı limana geliyor” diye konuştu.

"BUGÜN YAPILAN ARAMALARDA BİR ŞEY BULUNAMADI, SABAH TEKRAR DEVAM EDECEK"

Telefon sinyalinin en son limanda tespit edildiğini ifade eden Yılmaz, “Zaten kamera kayıtlarında da şu anda bulunduğumuz yerde olduğu görünüyor. Ama buradan sonra kayboldu, burada batsa dahi ileriye açılamaz, zaten yüzme de biliyor. Denize açılma gibi bir durum limanda yok. Bisikleti de burada, çünkü nereye gitse bisikleti ile giderdi. Bugün yapılan aramalarda bir şey bulunamadı. Arama çalışmaları yarın sabah tekrar başlayacak. Su altı dalgıç ekipleri limanda tekrar denizde arama çalışmalarını gündüz de sürdürecek” şeklinde konuştu. (İHA)

İzmirli balıkçıların ağına takıldı! Boyu 1 metre, 16 kilogram ağırlığında: Meslek hayatımda ilk defa görüyorumİzmirli balıkçıların ağına takıldı! Boyu 1 metre, 16 kilogram ağırlığında: Meslek hayatımda ilk defa görüyorum

0c63d2a4-2ff2-4521-8a24-697ddb8ca136

463011ab-dc02-40b6-b6df-30224de465a6

be7d02a7-8d67-4126-98c7-25f49d4ff604

ca39e16a-329b-4d5e-9857-4c5dc33a59e3

eea5d8cc-b890-4936-8c5c-e09b91a1984c

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı! Hz. Meryem'in diktiğine inanılıyorDünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı! Hz. Meryem'in diktiğine inanılıyor
PARTNERSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendiSurvivor şampiyonu İsmail Balaban, yarışmacı İlayda Şeker ile el ele görüntülendi
Dehşet! Dolmuş şoförü boynundan bıçaklandıDehşet! Dolmuş şoförü boynundan bıçaklandı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Lohusa geceliklerin dantelli olmasına taktı!

Bülent Ersoy'a yıkan haber! 21 kişilik orkestrası tutuklandı

Bülent Ersoy'a yıkan haber! 21 kişilik orkestrası tutuklandı

Sırrı yıllar sonra ortaya çıktı! Makyajındaki hile şaşırttı

Sırrı yıllar sonra ortaya çıktı! Makyajındaki hile şaşırttı

Manipülasyonlara ve kıskançlıklara dikkat!

Manipülasyonlara ve kıskançlıklara dikkat!

Feriha saçı geri dönüyor! Sim ve abartılı makyaj...

Feriha saçı geri dönüyor! Sim ve abartılı makyaj...

Meme kanseri riskini azaltmanın 8 yolu

Meme kanseri riskini azaltmanın 8 yolu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sevgilisinin fotoğraflarını paylaştı, sonrası korkunç

Sevgilisinin fotoğraflarını paylaştı, sonrası korkunç

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Google Translate' ile başlayan aşk hayatının şokunu yaşattı!

'Google Translate' ile başlayan aşk hayatının şokunu yaşattı!

Canlı yayın bir anda karıştı! İzleyenler dondu kaldı

Canlı yayın bir anda karıştı! İzleyenler dondu kaldı

Cezaevindeki imajı sosyal medyanın gündemine oturdu

Cezaevindeki imajı sosyal medyanın gündemine oturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.