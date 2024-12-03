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Limon yerken zehir yemeyin! Bunu öğrendikten sonra asla yapmayacaksınız

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.12.2024 11:06
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C vitamini deposu limon salatalara, yemeklere ve mezelere lezzet katıyor. Sofralarda oldukça sık kullanılan limonu kestikten sonra nasıl sakladığınız sağlık açısından oldukça önemli. Peki, kesilmiş limon en doğru şekilde nasıl saklanır? İşte detaylı bilgiler...

Limon yerken zehir yemeyin! Bunu öğrendikten sonra asla yapmayacaksınız

Buzdolabında yumurtaların yanına koyulan limonlar bakterileri içine topluyor. Aynı zamanda buzdolabı içinde biriken bakterileri de içine topluyor. Daha sonra biz bu limonları tükettiğimizde sindirim sistemimiz zarar görüyor ve dolayısıyla hastalıklara davetiye çıkartmış oluyoruz.

EN SAĞLIKLI LİMON SAKLAMA YÖNTEMİ

limon

Yarım kalmış limonları buzdolabında en doğru şekilde saklayarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Limonu buzdolabında açık kalacak şekilde veya yumurtaların yanında saklamak oldukça tehlikeli.

LİMON

Yarım kalan limonları bir kabın içine su koyup öyle saklayın. Önemsiz gibi görünen ama oldukça önemli bir uygulama.

Anahtar Kelimeler:
limon
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