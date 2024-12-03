Limon yerken zehir yemeyin! Bunu öğrendikten sonra asla yapmayacaksınız

Buzdolabında yumurtaların yanına koyulan limonlar bakterileri içine topluyor. Aynı zamanda buzdolabı içinde biriken bakterileri de içine topluyor. Daha sonra biz bu limonları tükettiğimizde sindirim sistemimiz zarar görüyor ve dolayısıyla hastalıklara davetiye çıkartmış oluyoruz.

EN SAĞLIKLI LİMON SAKLAMA YÖNTEMİ

Yarım kalmış limonları buzdolabında en doğru şekilde saklayarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Limonu buzdolabında açık kalacak şekilde veya yumurtaların yanında saklamak oldukça tehlikeli.

Yarım kalan limonları bir kabın içine su koyup öyle saklayın. Önemsiz gibi görünen ama oldukça önemli bir uygulama.