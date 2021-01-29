Limondan sprey! İster salatalarda kullanın ister temizlikte

Salatalarınıza, çorbalarınıza ya da ana yemeklerinize limon sıkmayı daha kolay hale getirmek isterseniz videomuzdaki gibi sprey limon sıkacağı yapabilirsiniz.

Bunun için yumuşak bir limonu baş kısmından kesin ve limonun boyutu kadar bir sprey ucu takın. İşte bu kadar. Yemekleriniz için kullanıma hazır!

DOĞAL EV YAPIMI NARENCİYELİ TEMİZLEYİCİ

Bununla birlikte kendi ev temizleyicinizi de yapabilirsiniz. Mutfak, pencere ve daha fazlası için kendi narenciye katkılı organik sıvı temizleyicinizi yapın! Ekonomik, doğal ve etkili. Kimyasal temizlik ürünlerini sonsuza dek bırakın!

Malzemeler

Limon, misket limonu, greyfurt ve / veya portakal kabukları

Beyaz sirke

Konik ağızlı kapaklı kavanozlar veya herhangi bir hava geçirmez kap

Sprey şişesi

Örgü süzgeç

Arıtılmış su

Yapılışı

Narenciyenizi soymadan önce, ılık sabunlu suyla temizlediğinizden ve üzerindeki etiketleri çıkardığınızdan emin olun. İstediğiniz turunçgil çeşitlerini veya kombinasyonlarını kullanabilirsiniz.

Temiz bir cam kavanoza veya hava geçirmez bir kabı kabukları ile doldurun ve mümkün olduğunca sıkıca paketleyin. Konik ağızlı kavanozlar en iyi sonucu verir.

Kavanozu doldurduktan sonra, tüm kabukları tamamen suya girene kadar sirke ile doldurun.

Kapağı sıkıca kapatın ve kavanozu iki hafta boyunca serin ve karanlık bir yerde saklayın.

İki hafta sonra temizleyici bazınız hazırdır. Karışımı bir süzgeçten geçirerek bir kaseye veya başka bir kavanoza dökün. Kabukları atın.

Temizleyiciyi yapmaya hazır olduğunuzda, 1: 1 oranında damıtılmış suyla birleştirin ve bir huni kullanarak bir sprey şişesine dökün.

ÖNEMLİ NOT!

Tezgah üstlerini, cam pencereleri veya doğal, çok amaçlı bir temizleyiciye ihtiyaç duyduğunuz her yeri temizlemek için kullanın. Lütfen bu temizleyicinin mermer veya taş yüzeyler ile bazı granit tezgahlarda kullanılmayacağını unutmayın. Asit içeriği aşınmaya neden olabilir. Cam pencere, duş, ayna gibi alanlarda kullanabilirsiniz.



