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Ayakkabılardaki kokuyu kökünden gideren sır! Bakterileri öldürerek...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 28.01.2021 07:57 | Son Güncelleme:
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Ayakkabılardan gelen kötü koku bunaltıcı olabilir ve bu da onları bir an önce atmak istemenize neden olabilir. Hoş olmayan kokudan kurtulmanın birçok basit ve kolay yolu olduğu için yeni ayakkabılar almaya para harcamanıza gerek yok!

Çoğunlukla yüksek sıcaklıklar ayakların terlemesine neden olur ve terli ayaklar, ayakkabılarda nemi geride bırakarak hoş olmayan kokulara neden olur. Ayakkabılardaki kokuyu gerçekten gidermenin sırrı, nem sorunuyla uğraşmaktır. Çoğu insan koku giderici bir sprey kullanarak kokuyu gidermeye çalışır, ancak bu sadece kokuyu örter. Ancak nemi kurutduğunuzda, kokuya neden olan bakterileri öldürerek kokunun kaynağında kesilmesine yardımcı olursunuz.

KALIP SABUN KOYUN

Ayakkabılardaki kokuyu gidermenin yollarından biri, kokmuş bir ayakkabının içine bir kalıp sabun koymaktır. Sabun gözeneklidir, bu nedenle kokuları emer ve ardında taze, temiz bir koku bırakır. Bu, dolabınızda veya dolabınızda birkaç yedek sabun kalıbı varsa, denemek için harika bir yöntemdir!

AYAKKABILARINIZI DONDURUN

Ayakkabılarınızı dondurun. Kokan ayakkabılarınızı plastik bir torbaya koyun ve ardından bir gece boyunca dondurucuya koyun. Buradaki fikir, ayakkabıları dondurmanın koku üreten bakterileri öldürmesidir.

GÜNEŞTE KURUTUN

Nedeni arayın. Kokuyu gidermeye çalışmadan önce ayakkabılarınızı inceleyin. Tabanlık hasar görmüşse, onları çıkarın veya kurulayın. Ayakkabılarınızı bir ısıtıcının yanına veya güneşli bir yere koyarak kurutun. Kuru tutarak kokuya neden olan bakteri üremesini önlemeye yardımcı olursunuz. Daha iyisi, eski tabanlıklarınızı yenisiyle değiştirmek iyi olabilir.

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KARBONAT KOYUN

Rahatsız edici ayakkabılara karbonat koyun. Dondurucu hilesi işe yaramazsa, sağlıklı bir dozda karbonat koyun bir gece boyunca kokuyu emmesine izin verin.

PORTAKAL VE LİMON KABUKLARINDAN YARARLANIN

Ayakkabıların içine taze portakal, greyfurt, limon veya misket limonu kabuğu koy. Taze narenciye kabuğu, içerdiği uçucu yağlardan dolayı harika bir kokuya sahiptir. Bir gece ayakkabınızda taze narenciye kabuğunu bırakın ve kullanmadan önce çıkarın. Çok daha iyi kokmalılar.

ÇAY POŞETİ KOYUN

Siyah çay poşetleri, ayakkabının içinde bulunabilen bakterileri öldürmede çok etkili olan tanenler içerir. Çay poşetini birkaç dakika kaynar suya koyun. Çay poşetini çıkarın ve ayakkabının içine yerleştirmeden önce yaklaşık 5 dakika soğumasını bekleyin. Bir saat kadar ayakkabının içinde bırakın.

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