Ayakkabılardaki kokuyu kökünden gideren sır! Bakterileri öldürerek...

Çoğunlukla yüksek sıcaklıklar ayakların terlemesine neden olur ve terli ayaklar, ayakkabılarda nemi geride bırakarak hoş olmayan kokulara neden olur. Ayakkabılardaki kokuyu gerçekten gidermenin sırrı, nem sorunuyla uğraşmaktır. Çoğu insan koku giderici bir sprey kullanarak kokuyu gidermeye çalışır, ancak bu sadece kokuyu örter. Ancak nemi kurutduğunuzda, kokuya neden olan bakterileri öldürerek kokunun kaynağında kesilmesine yardımcı olursunuz.

KALIP SABUN KOYUN

Ayakkabılardaki kokuyu gidermenin yollarından biri, kokmuş bir ayakkabının içine bir kalıp sabun koymaktır. Sabun gözeneklidir, bu nedenle kokuları emer ve ardında taze, temiz bir koku bırakır. Bu, dolabınızda veya dolabınızda birkaç yedek sabun kalıbı varsa, denemek için harika bir yöntemdir!

AYAKKABILARINIZI DONDURUN

Ayakkabılarınızı dondurun. Kokan ayakkabılarınızı plastik bir torbaya koyun ve ardından bir gece boyunca dondurucuya koyun. Buradaki fikir, ayakkabıları dondurmanın koku üreten bakterileri öldürmesidir.

GÜNEŞTE KURUTUN

Nedeni arayın. Kokuyu gidermeye çalışmadan önce ayakkabılarınızı inceleyin. Tabanlık hasar görmüşse, onları çıkarın veya kurulayın. Ayakkabılarınızı bir ısıtıcının yanına veya güneşli bir yere koyarak kurutun. Kuru tutarak kokuya neden olan bakteri üremesini önlemeye yardımcı olursunuz. Daha iyisi, eski tabanlıklarınızı yenisiyle değiştirmek iyi olabilir.