Limonu yüzünüze sürünce... İnanılmaz etki!

Zaman su gibi akıp giderken, alacağınız birtakım önlemler ve bakımlarla daha genç görünebilir ve kırışıklıklarla savaşabilirsiniz. Güzel, kırışıksız ve sağlıklı bir cildin sırrı her şeyden önce doğru ve sağlıklı beslenme. Bir anti-aging klasiği olan C vitamini içeren bakım ürünleri de özellikle kış mevsiminde en büyük kurtarıcınız olabilir. Limon ve kabuğundan hazırlayacağınız basit bir maske de cildiniz için son derece faydalı olacaktır, çünkü limon çok kuvvetli bir gençleştirme etkisine sahip.
Limon, cilt tonunu eşitlemeye ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan, serbest radikallerle mücadele eden C vitamini ve meyve asitleri sayesinde cildi aydınlatıyor. Limonla peeling yaptığınızda cildinizin pırıl pırıl olması bu sebepten. Bazı Hollywood yıldızları bile cilt lekelerinin görünümünü hafifletmek için her hafta en az bir kez öğütülmüş kahve, limon ve zeytinyağıyla hazırladıkları maskeyi uyguluyor.
Cildiniz sivilce ve akneye yatkınsa güne limonlu bir çay ile başlamaya ne dersiniz? Gün içinde de yemeklerinize, salatanıza limon suyu eklemeyi ihmal etmeyin. Limon asidi problemli ciltlerle baş etmek için birebir. Limon suyunu her akşam yüzünüzü temizledikten sonra göz çevreniz hariç cildinizin sorunlu kısımlarına sürebilirsiniz.
Limon, vücut için sayısız faydasının yanı sıra güzellik rutinlerinin de ayrılmaz parçası. Harika kokusu, antibakteriyel ve antiseptik özellikleriyle evdeki bakım ürünlerinin popüler bileşenlerinden biri. Özellikle konu nemlendirici ise... Evde kendi nemlendiricinizi yapmak hiç zor değil. Birkaç damla Hindistan cevizi suyunu birkaç damla limon suyu ile karıştırın ve cildinize uygulayın.
Limonla hazırlayacağınız dudak peelingi, dudağınızdaki ölü hücrelerin atılmasını sağlar. Bunun için biraz limon suyu ve esmer şekeri karıştırıp dudaklarınızı ovuşturun, ılık su ile yıkadıktan sonra dudak nemlendiricinizi sürün. Derideki yaşlılık lekelerini gidermek için formüle edilen bazı yüz kremlerinin de limon içerdiğini biliyor musunuz? Çünkü C vitamini cildi tahriş etmeden pigmentasyona yardımcı olabilir. Limondaki sitrik asit, cildi pul pul dökebilen bir alfa hidroksi asit olarak çalışır.
Harika bir kalsiyum, C vitamini, magnezyum ve potasyum kaynağı olan limon; bu özellikleriyle cildin, saçların ve tırnakların görünümünü ve durumunu da iyileştirmeye yardımcı olur. Limonu zeytinyağı ve balla karıştırıp saç diplerinize bir maske olarak uygularsanız saçınızın canlanmasına yardımcı olursunuz. Tırnaklar için de bir tüyo verelim. İnce tırnakları kuvvetlendirmek için, tırnaklarınızı düzenli olarak bir limon dilimi ile silin.
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