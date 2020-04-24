Limonu yüzünüze sürünce... İnanılmaz etki!

Zaman su gibi akıp giderken, alacağınız birtakım önlemler ve bakımlarla daha genç görünebilir ve kırışıklıklarla savaşabilirsiniz. Güzel, kırışıksız ve sağlıklı bir cildin sırrı her şeyden önce doğru ve sağlıklı beslenme. Bir anti-aging klasiği olan C vitamini içeren bakım ürünleri de özellikle kış mevsiminde en büyük kurtarıcınız olabilir. Limon ve kabuğundan hazırlayacağınız basit bir maske de cildiniz için son derece faydalı olacaktır, çünkü limon çok kuvvetli bir gençleştirme etkisine sahip.

MUCİZEVİ MEYVE LİMONUN CİLDİNİZE 5 FAYDASI

Limon, cilt tonunu eşitlemeye ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan, serbest radikallerle mücadele eden C vitamini ve meyve asitleri sayesinde cildi aydınlatıyor. Limonla peeling yaptığınızda cildinizin pırıl pırıl olması bu sebepten. Bazı Hollywood yıldızları bile cilt lekelerinin görünümünü hafifletmek için her hafta en az bir kez öğütülmüş kahve, limon ve zeytinyağıyla hazırladıkları maskeyi uyguluyor.

Cildiniz sivilce ve akneye yatkınsa güne limonlu bir çay ile başlamaya ne dersiniz? Gün içinde de yemeklerinize, salatanıza limon suyu eklemeyi ihmal etmeyin. Limon asidi problemli ciltlerle baş etmek için birebir. Limon suyunu her akşam yüzünüzü temizledikten sonra göz çevreniz hariç cildinizin sorunlu kısımlarına sürebilirsiniz.