Lipaz nedir? Normal değerler kaç olmalıdır?

Rutin yapılması gereken kan testlerinin değerleri normal kabul edilen aralıkta olması gerekir. Normal kabul edilen değerin altında ya da üstünde çıkan değerler bazı rahatsızlıkların göstergesi olabilir. Bu rahatsızlıklardan birisi de Lipaz’dır. Lipaz enzimi nedir ve nerede üretilir gibi merak edilen soruların cevabı bu yazıda sizlerle! Lipaz Enzimi Nedir? Besinlerden alınan yağlar vücutta yapı taşlarına ayrılır. Yapı taşlarına kadar ayrılan yağlar bu şekilde vücutta kullanılabilir hale gelir. Bu parçalama işleminden sorumlu olan enzim ise lipazdır. Pankreas tarafından üretilen lipaz enzimi; vücuda giren yağları gliserole ve yağ asitlerine dönüştürerek emilebilir hale getirir. Normal şartlarda kandaki bu enzimin değeri belirli bir aralıkta olması gerekir. Kişinin kanındaki enzim seviyesinin normal kabul edilen aralık içerisinde olup olmadığını tespit etmek için ise lipaz testi yapılır. Test sonucunda bu enzimin değeri normal aralığın altında ya da üzerinde çıkabilir ve bazı hastalıklara sebep olabilir. Bu hastalıkların erkenden tespit edilip tedavi edilebilmesi için düzenli aralıklarla lipaz enzim değerinin kontrol edilmesi gerekir.

Lipaz Seviyesinin Normal Kabul Edilen Aralığı Kaçtır? Enzimlerin kandaki değerini araştıran lipaz testi genellikle pankreas hastalığının teşhisi için yapılır. Kandaki enzim değerinin düşüklüğü ya da yüksekliği sadece pankreas hastalığının değil başka hastalıkların da göstergesi olabilir. Bu yüzden düzenli aralıklarla kandaki enzim değerlerinin ölçülmesi oldukça önemlidir. Peki, Lipaz enzimi normal şartlarda kanda ne kadar bulunması gerekir? Sağlıklı insanlarda lipaz seviyesi 10 - 140 U/L aralığında ölçülür. Ancak bazı durumlarda kandaki bu seviye daha düşük ya da daha yüksek çıkabilir. Bu sonuçlar bazı hastalıkların göstergesi olabilir. Lipaz seviyesinin normal aralığın altında çıkması kişinin pankreas organının işlevini gerektiği düzeyde gerçekleştiremediği anlamına gelir. Bunun yanı sıra kronik bir hastalık olan kistik fibrozis sahibi olan kişilerin de kandaki lipaz enzimi normal kabul edilen aralığın altındadır. Peki kişinin enzim seviyesi normal aralığın üzerindeyse bu ne anlama gelir? Kandaki lipaz yüksekliği; pankreas, safra kesesi ya da bağırsak hastalıklarına işaret edebilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında genellikle radyolojik görüntüleme tekniklerinden faydalanılarak teşhis konur.

Lipaz Testi Nasıl Yapılır? El ya da kol üzerinde bulunan herhangi bir damardan kan alınarak lipaz testi basit bir şekilde yapılır. İğne yardımıyla alınan kan örneğinden lipaz dışında başka kan parametreleri de değerlendirilebilir. Herhangi bir yan etkisi olmayan bu test; tüm kan testlerinde yaşanan baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü ve bayılmaya sebep olabilir. Kan aldırmaktan ya da iğneden korkan kişilerde bu belirtiler çok daha yaygın bir şekilde görülür. Bunun yanı sıra kan alma sürecinde yaşanan aksiliklerden dolayı iğnenin girdiği damar bölgesinde şişlik, morluk, enfeksiyon ya da kızarıklık yaşanabilir. Bu gibi aksiliklerin yaşanmaması için işlem yapıldıktan hemen sonra steril bir pamuk yardımıyla kan alınan bölgeye minimum 5 - 10 dakika bastırılması gerekir. Lipaz testinden daha güvenilir sonuçlar elde etmek için ise kişi testten önceki 8 - 10 saat aç olmalıdır. Aç haldeyken uygulanması gereken bu test genellikle sabahları kahvaltı öncesinde yapılır. Bunun yanı sıra test sonucunu etkileyebilecek ilaçlar olduğundan dolayı düzenli ilaç kullanan kişilerin doktora bilgi vermesi gerekir.