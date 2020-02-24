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Liposuction nedir? Liposuction sonrası nelere dikkat etmeli?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.02.2020 16:27 | Son Güncelleme

Liposuction nedir sorusu kilo vermek isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ancak liposuctionun kilo verme yöntemi olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar, liposuction yönteminin spor ve diyete dirençli yağlardan kurtulma noktasında kullanıldığına dikkat çekiyor. İşte liposuction ve uygulama sonrasında bilinmesi gerekenler...

Liposuction nedir? Liposuction sonrası nelere dikkat etmeli?

Vücut hatlarının daha iyi şekillendirilmesi amacıyla, spor ve diyete dirençli yağların alındığı liposuction yani yağ aldırma işlemi, genellikle bel, basen, göbek, bacak içi ve gıdı gibi belirli bölgelere uygulanıyor. Son dönemlerde hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşması ile birlikte obezitenin de artış göstermesi, liposuction ameliyatlarına olan ilginin artmasına sebep oluyor. Ancak en sık yapılan estetik operasyonlardan biri olan bu uygulama hakkında halk arasında doğru bilinen pek çok yanlış bulunuyor. Memorial Ankara Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Ozan Luay Abbas, liposuction ile ilgili bilinmesi gerekenleri sıraladı.

1- DİYET VE SPORA ALTERNATİF BİR YÖNTEM DEĞİL

Liposuction kesinlikle diyet ve spor yapmak istemeyen kişiler için uygulanan bir ameliyat olarak görülmemelidir. Liposuction yaptırmak için estetik ve plastik cerrahi uzmanlarına başvuran hastaların diyet yapıp yapmadığı mutlaka sorgulanmalıdır. Hastaların hem sağlıklı olmaları hem de fazla kilolarından kurtulmaları için dengeli bir beslenme ve hareket düzenine sahip olması gerekmektedir. Spor ve diyet yapmayıp, fazla yağlarından liposuction ile kurtulmak isteyen hastaların operasyon talepleri kabul edilmemelidir. Çünkü hayat ve hareket düzenini değiştirmeyen hastalarda, yapılan operasyonun ardından yağlanma artışının devam ettiği görülmektedir. Liposuction ideal kiloya ulaşılmasına rağmen, vücutta erimeyen yağ depolarının kalması durumunda etkili bir çözüm olmaktadır.

2- LİPOSUCTİON KİLO VERDİRMEK DÜŞÜNCESİ İLE UYGULANIYOR AMA...

Liposuction tam anlamıyla vücut hatlarına şekil verme ameliyatıdır. Bu ameliyatlar kilo vermek amacıyla yapılmamaktadır. Bir hastadan beş litre yağ çekilmesi, o hastanın beş kilo zayıfladığı anlamına gelmemektedir. Çünkü litrenin kilo olarak yansıması birebir değildir. Liposuction, vücut hatlarında bölgesel çıkıntı ya da şekilsizlikleri gidermek için yapılmaktadır.

3- LİPOSUCTİON ÇATLAKLARI GİDERMEZ

İnsan derisi iki katmandan oluşmaktadır. Üstte epidermis denilen ince bir tabaka onun altında da dermis adı verilen kalın bir katman bulunmaktadır. Derideki çatlaklar hızlı kilo alıp verme, ilaç kullanımı ya da yapısal olarak ortaya çıkmaktadır. Çatlaklar, üstteki ince deri tabakası sağlam kalırken, alttaki kalın elastik tabakanın yırtılması ve dışarıdan çatlamış bir görüntünün oluşması ile ortaya çıkmaktadır. Liposuction ile en alttan yağ alarak o bölgede oluşan çatlak tedavi edilememektedir. Yani yağ alma işlemi öncesi var olan çatlaklar, işlem sonrasında da kalmaya devam edecektir.

4- SELÜLİTLERİNİZİN YOK OLMASINI BEKLEMEYİN!

Liposuction kesinlikle bir selülit tedavisi değildir. Bu işlemi yaptırdıktan sonra selülit görünümü azalmayacaktır. Çünkü özellikle bacaklarda oluşan portakal kabuğu görüntüsü, yağ birikimi dışında farklı bir mekanizma ile oluşmaktadır. Eğer hastanın deri kalitesi yeterli değilse, ameliyattan sonra da selülit görüntüsü devam etmektedir.

5- LİPOSUCTİON SONRASI DİKKAT EDİLMEZSE YENİDEN YAĞLANMA GÖRÜLÜR

Bu ameliyattan sonra “Nasıl olsa ben yağlarımı aldırdım bundan sonra ne yaparsam yapayım tekrar yağlanmam” söylemleri doğru değildir. Liposuction yapılan bölgedeki yağ hücrelerinin yüzde 80-90’ı çıkarıldığı için o bölgede kolay kolay yağlanma meydana gelmez. Ancak hastaların kilo alma biçiminin değiştiği bir gerçektir. Bel bölgesinde liposuction uygulanan bir hastanın kilo alması bu hattı çok etkilemezken, basen ya da göbek bölgesinde yağlanmaya sebep olabilmektedir. Bu nedenle operasyon sonrasında kişilerin tekrar kilo alabilecekleri ve yağlanma sorunu yaşayabilecekleri akılda tutulmalıdır.

Liposuction işleminin mutlaka bu konuda uzman doktorlara yaptırılması, bir seansta alınacak yağ oranına dikkat edilmesi çok önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
liposuction sağlık kilo verme

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