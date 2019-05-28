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Liposuction zayıflama yöntemi değildir

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç.

Liposuction zayıflama yöntemi değildir

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, “Lipoplasti veya yağ şekillendirme olarak da bilinen Liposuction, fazla yağ depolarını yok ederek vücudun spesifik bölgelerini incelten ve tekrar şekillendiren, böylece hastanın vücut konturlarını ve oranlarını iyileştiren cerrahi prosedürdür” dedi.
Liposuction için en uygun hastanın sağlıklı ve göreceli olarak form seviyeleri yüksek olan grup olduğunu dile getiren Doç. Dr. Karaca Başaran, “Bu hastalarda yetersiz kilo kontrolü veya formsuzluk olmamasına rağmen aile genetiğine bağlı lokalize yağ depoları ve orantısız vücut konturları mevcuttur ve hastalar bundan şikayetçidir” diye konuştu.
Liposuctionun vücudun çeşitli bölgelerindeki ısrarcı yağ paketlerini tedavi etmek için kullanılabildiğini dile getiren Doç. Dr. Karaca Başaran, bu bölgeleri arasında şunların bulunduğunu söyledi; “Karın ve bel, Uyluk, kalçalar ve basen bölgeleri, Kol, boyun ve sırt, Dizin iç kısmı, Göğüs, Yanak ve çene altı, Baldırlar ve ayak bilekleri”
Liposuctionun tek başına yapılabileceği gibi, yüz germe, meme küçültme veya karın germe gibi başka bir estetik cerrahi prosedürü ile birlikte de yapılabileceğini anlatan Doç. Dr. Karaca Başaran, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Liposuction düzenli egzersiz ve sağlıklı diyetin yerine geçmez ve obezite için bir tedavi seçeneği olarak düşünülmemelidir. Ayrıca insanların uyluk, kalça ve basen bölgelerinde ortaya çıkabilen gamzeli, çukurlu bir görünüme neden olan selülit tedavisi için de ideal değildir. Obezite için bir çözüm olmasa da önemli miktarlarda kilo kaybından sonra ortaya çıkabilen yağ ve deri sarkmaları ve katlantılarına yardımcı olabilir. Liposuction cerrahisi küçük, belirgin olmayan kesiler ile yapılır.
Yağ dokusu cerrahi vakum veya şırınga aracılığı ile vücuttan çekilir. Şişkinlik ve sıvı birikimi kaybolduğunda vücut konturunuzdaki iyileşme ön plana çıkar. Çoğu hastada cerrahi müdahaleden 1 ay sonra sonuçların yüzde 80’i görünür hale gelir ama nihai sonuçlar sıklıkla 4 ila 6 ay beklemek gerekir. Sağlıklı diyet ve egzersizle Liposuction kaybedilen yağ dokusu fazlalıkları uzun süre geri gelmeyebilir. Ama operasyondan sonra fazla miktarda kilo alımı Liposuction sonuçlarını negatif etkiler.
Liposuction derinin görüntüsünü değiştirmez, bu nedenle ideal olarak operasyon adayının deri tonusu ve esnekliği iyi olmalı, iniş ve çıkışların az olduğu dengeli bir kiloya sahip olmalıdır. Birçok hasta abdominoplasti (karın germe), uyluk germe, yüz germe, vücut germe, kol germe, kalça dikleştirme ve/veya meme küçültme gibi prosedürlere yardımcı ek tedavi olarak Liposuction’ı tercih etmektedir.
Liposuction iyi bir aday olabilmek için amacın mükemmellik değil iyileşme olduğu anlaşılmalıdır. Prosedür hakkında gerçekçi beklentiye sahip olmak hayal kırıklığı riskini azaltacak, alınan tatmini arttıracaktır.”

Liposuction zayıflama yöntemi değildir

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