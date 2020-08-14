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Lise mezunlarına diploma ne zaman alacak? 2020 Öğrenciler takdir ve teşekkür belgelerini ne zaman alacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.08.2020 07:39 | Son Güncelleme

Pandemi dolayısıyla 14 Mart'tan bu yana yüzyüze eğitimden uzak olan öğrenciler diplomalarını nasıl alabileceğini merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul uygulaması üzerinden karne notlarının öğrencilere açmasının ardından öğrenciler; takdir, teşekkür, onur belgesi ve diplomalarını ne zaman ve nereden alacağını öğrenmek istiyor.

Lise mezunlarına diploma ne zaman alacak? 2020 Öğrenciler takdir ve teşekkür belgelerini ne zaman alacak?

Koronavirüs nedeniyle Mart ayının ortasından sonra uzaktan online eğitime başlayan Milli Eğitim Bakanlığı bu eğitim sürecini 18 Haziran'da tamamladı. MEB'in e-Okul uygulaması üzerinden karne notları açıklanan öğrencilere hak ettikleri belgeleri ise 22 Haziran itibari ile okul müdürlüklerinden verilecek. Peki öğrenciler başır belgelerini (takdir/teşekkür/onur) nasıl alacak? Özellikle liseden mezun olup YKS'ye girecek olan lise mezunu öğrenciler diplomalarını ne zaman ve nereden alacak araştırmaya başladı. İşte karne sonucu sorgulama ekranı!

Öğrenciler takdir ve teşekkür belgelerini ne zaman ve nereden alacak? (2020)

18 Haziran sonrası eğitimin bitmesi ile MEB resmi internet sitesinde açıklama yaparak; lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin 2020 yılının 2 dönem karne notlarını e-Okul üzerinden paylaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada öğrenciler; üstün başarı, takdir, teşekkür, onur belgesi gibi hak ettikleri belgeleri belirli tarihlerde okul müdürlüklerinden alabilecekler.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre öğrenciler 2019 2020 eğitim ve öğretim döneminin ikinci dönemine ait karne notlarını e-Okul uygulamasından öğrenebilecek. Karne notlarını öğrenen öğrencilerden takdir, teşekkür ve diploma almayı hak kazananlar bu belgelerini nereden alabileceklerini araştırmaya başladı. 2019 ve 2020 eğitim dönemine ait karne ve kazanılan başarı belgeleri okul müdürlüklerinden alınacak. Peki lise diploması ne zaman ve nereden alınacak?

Lise diploması ve belgeler ne zaman verilecek?

Koronavirüs salgınıyla pandemi dönemi boyunca öğrencilerin yüzyüze eğitime ara vermesiyle uzun bir süre online ders almalarının ardından 19 Haziran'da 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi bitmiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamayla 22 Haziran itibari ile öğrencilerin diploma ve belgelerini okul müdürlüklerinden alabileceğini aktardı. Koronavirüs tedbirlieri kapsamında yıl sonu töreni yapamayan okullarda; takdir, teşekkür, onur belgesi, üstün başarı belgesi ve diploma gibi belgeler maalesef verilemedi. Okulların bulundukları yerlerin kalabalık olmasına dikkat edilerek öğrencilerin hak ettikleri belgeler verilecek. Lise diploması, takdir ve teşekkür belgesi ne zaman verilecek araştırmasını yapan öğrencilere, 22 Haziran tarihi itibari ile okulların bu belgeleri haftalara ve günlere yayarak verdiğini belirtelim. Okullar koronavirüs tedbirleri için belgeleri hafta ve günlere yaymak zorunda.

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