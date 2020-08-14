Lise mezunlarına diploma ne zaman alacak? 2020 Öğrenciler takdir ve teşekkür belgelerini ne zaman alacak?

Koronavirüs nedeniyle Mart ayının ortasından sonra uzaktan online eğitime başlayan Milli Eğitim Bakanlığı bu eğitim sürecini 18 Haziran'da tamamladı. MEB'in e-Okul uygulaması üzerinden karne notları açıklanan öğrencilere hak ettikleri belgeleri ise 22 Haziran itibari ile okul müdürlüklerinden verilecek. Peki öğrenciler başır belgelerini (takdir/teşekkür/onur) nasıl alacak? Özellikle liseden mezun olup YKS'ye girecek olan lise mezunu öğrenciler diplomalarını ne zaman ve nereden alacak araştırmaya başladı. İşte karne sonucu sorgulama ekranı!

Öğrenciler takdir ve teşekkür belgelerini ne zaman ve nereden alacak? (2020)

18 Haziran sonrası eğitimin bitmesi ile MEB resmi internet sitesinde açıklama yaparak; lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin 2020 yılının 2 dönem karne notlarını e-Okul üzerinden paylaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada öğrenciler; üstün başarı, takdir, teşekkür, onur belgesi gibi hak ettikleri belgeleri belirli tarihlerde okul müdürlüklerinden alabilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre öğrenciler 2019 2020 eğitim ve öğretim döneminin ikinci dönemine ait karne notlarını e-Okul uygulamasından öğrenebilecek. Karne notlarını öğrenen öğrencilerden takdir, teşekkür ve diploma almayı hak kazananlar bu belgelerini nereden alabileceklerini araştırmaya başladı. 2019 ve 2020 eğitim dönemine ait karne ve kazanılan başarı belgeleri okul müdürlüklerinden alınacak. Peki lise diploması ne zaman ve nereden alınacak?