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Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 14:41 | Son Güncelleme

Muş'ta bir grup lise öğrencisi, merkez ve köylerdeki bazı okullarda duvarlara çizdikleri resimlerle çocuklara eğlenceli bir eğitim ortamı sağlıyor - Lise öğrencisi Barış Yavuz: -"Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 okulun duvarlarına resimler çizdik" - Ümmügülsün Uyan: - "Çizimler çocukları mutlu ediyorsa biz de bundan dolayı çok mutlu oluyoruz"

Muş'ta resim bölümü öğrencileri, hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında, merkez ve köylerdeki bazı okulların duvarlarına resim çizerek çocukların eğitim ortamını renklendiriyor.

Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, boş zamanlarında talep üzerine okulların duvarlarına resim ve çizgi film karakterleri çiziyor.

Lise öğrencileri, son olarak Korkut Anaokulunda duvarlara çocukların sevdiği çizgi film karakterlerini resmederek, eğlenceli bir ortam sağladı.

- "Okulumuzu renklendirdiler"

Korkut Anaokulu Müdürü Döndü Akbıyık, yaptığı açıklamada, davet üzerine öğrencilerin okula gelerek sınıflarda duvarlara resimler çizdiklerini söyledi.

"Okuldaki öğrenciler gökkuşağı rengi gibidir, biz de bu renkleri duvarlarımıza yansıtmak istedik." diyen Akbıyık, şöyle devam etti:

"Lise öğrencileri sınıflarımıza resim çizerek güzel ortam sağladı. Çocukların sevdiği karakterlerin duvarlara çizilmesinin, benimsemelerine ve sevmelerine destek sağladığını düşünüyorum. Ekip, çocuklara kitap sevgisini aşılamak amacıyla kitap resimlerinin olduğu görseller çizdi. Yemekhaneye ise meyve ve sebze resimleri çizdiler."

Lise öğrencisi Barış Yavuz, 4 yıldır okul duvarlarına resimler çizdiklerini belirterek, "Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 okulun duvarlarına resimler çizdik. Çocuklara hem hayali hem de düşsel karakterler aşılıyoruz." diye konuştu.

Dilara Özmen ise bugüne kadar birçok okulda boyama çalışmalarına katıldığını dile getirerek, "Duvarlara çocuklar için çizgi film ve hayal ürünü olan karakterler çizdik. Çocuklara örnek ve faydalı olmak için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ümmügülsün Uyan da çocukların hayatlarını renklendirmek ve hayal güçlerini geliştirmek için okulların duvarlarına resim yaptıklarını dile getirdi.

Bunun karşılığında ücret almadıklarını söyleyen Uyan, "Her zaman gönüllü olarak bunları yaptık. Sırf öğrencilerimize yararlı olabilmek için. Biz birçok okula giderek boş duvarlara renkli resimler çizerek çocukların hayatlarını renklendiriyoruz. Çizimler öğrencileri mutlu ediyorsa biz de bundan dolayı çok mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu.

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korkut muş Okul öğrenci resim

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