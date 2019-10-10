HABER

Lise öğrencileri "dünya sorunlarına" çözüm arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

Ankara Atatürk Lisesince Türkiye genelinden 350 lise öğrencisinin katılımıyla düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Konferansı, başkentte gerçekleştiriliyor

Lise öğrencilerinin dünya sorunlarına çözüm üretecek fikirlerini sunduğu, Ankara Atatürk Lisesince düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı, Ankara'da başladı.

Harvard Üniversitesinde 1953 yılında ilk kez düzenlenen MUN Konferansları ile gerçek bir Birleşmiş Milletler ortamı yaratılarak, politika ve insan haklarının gençlerin gözünden tartışılmasına imkan tanınıyor.

Bir simülasyon eğitimi olan konferansta, BM yapısına benzer nitelikte komiteler oluşturuluyor. Komitelerde her öğrenci, temsil ettiği ülkelerle ilgili sorunlara ilişkin görüşlerini dile getirip, çözüm önerileri geliştiriyor. Konferansın sonunda öğrencilerce oluşturulan karar metni BM'ye gönderiliyor.

Tarihte "taş mektep" olarak da anılan Ankara Atatürk Lisesince bir otelde açılışı yapılan MUN Konferansı'na bu yıl Türkiye'nin farklı okullarından 350 öğrenci katılıyor.

Öğrencilerin dünya sorunlarına duyarlı olmasını ve empati yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan konferans, 4 gün sürecek. İngilizce gerçekleştirilen oturumlarda lise öğrencileri bu yıl BM Genel Meclisi Ekonomik Komite, Sosyal İnsani ve Kültürel Komite, Avrupa Konseyi gibi komiteleri simule edecek.

Atatürk Lisesi Müdürü Adil Yaman, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, grup çalışması temelinde yapılacak komite toplantıları ile öğrencilerin hem bilgisini hem de ortak anlayışlarını geliştireceğini, eleştirel düşünmeyi öğreneceklerini dile getirdi.

PARTNERTaraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!Taraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Barış Pınarı Harekatına iş dünyasından destekBarış Pınarı Harekatına iş dünyasından destek
Fırat Kalkanı Harekatı şehidinin babası ve kardeşinden Barış Pınarı Harekatına destekFırat Kalkanı Harekatı şehidinin babası ve kardeşinden Barış Pınarı Harekatına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Ankara Atatürk Lisesi BM lise öğrencileri Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı

En Çok Okunan Haberler

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

YPG/PKK'lı teröristler çaresiz kalıp bunu yaptı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar böyle kaçtı!

Son dakika: Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Çok sayıda yaralı var

Mardin'de 17 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı

Mardin'de 'Barış Pınarı' operasyonu! Gözaltılar var

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Karargahta ışıklar sabaha kadar sönmedi!

HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.