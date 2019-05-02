HABER

Lise öğrencisinden israfı önleyecek buluş

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

Uşak Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zekiye Nur Şen, barkod sistemiyle buzdolabındaki gıdaların son kullanma tarihi ve stok takibini yapabilen 'Diogenes'i üretti. Yapılan cihazla evlerdeki atıkların en aza indirilmesi ve israfın azaltılması hedefleniyor.

Uşak Üniversitesi Tasarım ve Teknoloji Festivali (TTFEST 2019) kapsamında gerçekleştirilen proje yarışması BulUşak’a katılan Uşak Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zekiye Nur Şen (17) yarışmanın Akıllı Nesneler kategorisinde birinci oldu. Eylül ayından beri rehber öğretmeni Cüneyt Gökmen ile çalışan ve arkadaşlarından da destek alan Şen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesini baz alarak tasarladığı 'Diogenes' isimli cihazla jüriden tam not aldı. Buzdolabındaki üzerinde barkod bulunan ürünlerin, son kullanma tarihi yaklaştığında internet aracılığıyla cep telefonuna bildirim gönderen cihaz, alanında ilk olma özelliği taşıyor. Üzerinde barkod bulunmayan gıdaların da sisteme manuel olarak giriş yapılarak, kontrolü sağlanıyor. Dolap içerisine yerleştirilen cihaz, aynı zamanda ürünlerin stok takibini ve uzaktan kontrolünü yapıyor. Şen, tasarladığı cihazın tüm dünyada kullanılarak israfın azalmasını istiyor.

'Barkodsuz ürünler de kontrol edilebiliyor'

Konuyla ilgili açıklama yapan Zekiye Nur Şen, barkodu olan ürünlerin barkod okuyucudan okutularak sisteme giriş yapıldığını, barkodsuz ürünlerin ise sisteme girişinin manuel olarak yapıldığını belirterek, şunları söyledi:
“Yarışmaya Eylül ayından beri hazırlanıyoruz. Bugün açıklanan sonuçlara göre kendi alanımızda birincilik elde ettik. Bu cihaz sayesinde ürünlerin son kullanma tarihi ve stok takibini yapabiliyoruz. Buzdolabındaki ürünlerin barkodunu, telefon yardımıyla barkod okuyucudan okuyoruz ve bu şekilde sisteme giriş sağlıyoruz. Sonrasında ise stok düştüğümüz zaman bunu manuel olarak elle yapıyoruz. Barkodu olmayan ürünlerin de sisteme girişi de elle sağlanıyor.”

'İSRAFI EN AZA İNDİRECEK, GEREKSİZ ÜRÜN ALIMI ENGELLENECEK'

'İSRAFI EN AZA İNDİRECEK, GEREKSİZ ÜRÜN ALIMI ENGELLENECEK'
Cihazın kullanıma girmesiyle israfı en aza indirmeye amaçladıklarını aktaran Şen, “İnsanlar bunu kullanmaya başladığı zaman bir farkındalık oluşacak ve bu sayede bir yarış içerisine girilecek diye düşünüyoruz. İnsanlar bu cihazı kullanma konusunda birbirlerini özendirecekler.
Cihazın kullanışlı ve hızlı kullanılabilir olması da bunu sağlamada en büyük etken diyebiliriz. Bir kişi markete gittiği zaman evinde ne olduğunu bilmese bile telefondaki mobil uygulama sayesinde, buzdolabındaki ürünler cep telefonundan görüntülenebilecek ve bu sayede gereksiz ürün alımı engellenmiş olacak” diye konuştu. (İHA)

'PATENTİNİ ALIP İNSANLIĞA KAZANDIRACAĞIZ'

'PATENTİNİ ALIP İNSANLIĞA KAZANDIRACAĞIZ'
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı Sıfır Atık Projesinden yola çıkarak böyle bir cihaz tasarladıklarını dile getiren Şen, “Patentini alıp cihazı insanlığa sunmayı amaçlıyoruz. İnsanların israf konusunda bilinçlendirilmesini ve ardından da israfı sıfır düzeyine indirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uşak barkod

En Çok Okunan Haberler

Çukur'dan final sürprizi!

Çukur'dan final sürprizi!

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması!

ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 2 yorum
helal olsun sana kardeşim başarılarının devamını dilerim böyle gençlere devletin sahip çıkıp iökan tanıması lazım mesela bi akademi kurup finans sağlayıp icat yapmalarında ön ayak olması lazım
Bizim ülkede o proje bir yere varmaz yani sahip çıkan olmaz oldu ve bitti yinede tebrik ederim .
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da hastanede silahlı çatışma: 6 gözaltı

Hastanede silahlı çatışma: 6 gözaltı!

Bağcılar’daki silahlı çatışmada facianın eşiğinden dönüldü

Sokak ortasında silahlı çatışma! Facianın eşiğinden dönüldü

Konya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

Gri listede aranan terörist Ramazan Faik öldürüldü!

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

AYM'den tutuklu gazeteciler için karar

Tuzla'da çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.