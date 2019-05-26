Liseli 100 genç Ankara'da buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından liseli 100 genç, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu'nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini sağlamayı amaçlayan Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları'nın 8'incisi dün Ankara'da gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, programda yaptığı konuşmada, gençlerde tarih ile kültür bilincinin yerleşmesi ve kökleşmesinin önemine dikkati çekti.
Dursun, "Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümünde gençliğimizin milli mücadele, milli ruh, şuur ve milli kültürle donatılması için bu tür çalışmaların yapılmasını son derece önemsiyoruz. Bu buluşmalar, saha incelemelerini de kapsadığı için öğrencilerimizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin gelişmesine çok büyük katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.
- Gençler Ankara'yı gezdi
Ankara programında, çeşitli illerden 100 liseli genç, İkinci Meclis ile Etnografya Müzesi ve Hacı Bayramı Veli Türbesi'ni gezme ve inceleme imkanı buldu.
Programda, akademisyenler, yazarlar ve öğrenciler bir araya gelerek, Milli Mücadele ruhunu ve dönemin olaylarını müzakere etti.
Birinci Meclis'te, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının oturduğu sıralara oturan gençler, "Milli Mücadele" konulu çalıştaya katıldı. Gençler, Birinci Meclisin gündeminde bulunan ulusal ve uluslararası konulara ilişkin sunum gerçekleştirerek, görüşlerini paylaştı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarıyla ilgili sunum yapan gençler, daha sonra Atatürk'ün "Büyük Nutuk"u okuduğu İkinci TBMM binasını gezme fırsatı buldu.
Gençler, gezinin ardından Bakan Yardımcısı Dursun ile Millet Bahçesi'nde tarih sohbeti gerçekleştirdi. Ardından gençlere iftar yemeği verildi.
Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları'na Van, Mardin, Kars, Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Şanlıurfa başta olmak üzere 39 ilden öğrenci katıldı.
Programda, Galatasaray, Darüşşafaka, Kabataş Erkek, İstanbul Erkek, Hüseyin Avni Sözen, Kartal Anadolu İmam Hatip, Haydarpaşa, Pertevniyal, Vefa, Kandilli Kız Anadolu, Çamlıca Kız Anadolu, Ankara Atatürk ve İzmir Namık Kemal gibi köklü liselerden öğrenciler de hazır bulundu.
- İlki Çanakkale'de yapıldı
Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları'nda, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen öğrenciler ile akademisyenler, düşünce insanları, sanatçılar, yazarlar, öğretmenler ve bürokratlar bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunuyor.
Gençler, program kapsamında müzakere edilen kültür değerlerini yerinde görme imkanına kavuşuyor.
İlki bu yıl 4-6 Ocak'ta Çanakkale'de, ikincisi 15-17 Şubat'ta Mardin'de, üçüncüsü 15 ve16 Mart'ta Samsun'da düzenlenen programın dördüncüsü Amasya, beşincisi Sivas, altıncısı Erzurum ve yedincisi İstanbul'da gerçekleştirilmişti.
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