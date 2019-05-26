Liseli 100 genç Ankara'da buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından liseli 100 genç, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu'nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini sağlamayı amaçlayan Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları'nın 8'incisi dün Ankara'da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, programda yaptığı konuşmada, gençlerde tarih ile kültür bilincinin yerleşmesi ve kökleşmesinin önemine dikkati çekti.

Dursun, "Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümünde gençliğimizin milli mücadele, milli ruh, şuur ve milli kültürle donatılması için bu tür çalışmaların yapılmasını son derece önemsiyoruz. Bu buluşmalar, saha incelemelerini de kapsadığı için öğrencilerimizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin gelişmesine çok büyük katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

- Gençler Ankara'yı gezdi

Ankara programında, çeşitli illerden 100 liseli genç, İkinci Meclis ile Etnografya Müzesi ve Hacı Bayramı Veli Türbesi'ni gezme ve inceleme imkanı buldu.