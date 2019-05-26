HABER

Liseli 100 genç Ankara'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 15:48 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları kapsamında, ülkenin dört bir yanından liseli gençler, Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara'yı ziyaret etti - Bakan Yardımcısı Haluk Dursun: - "Gençliğimizin milli mücadele, milli ruh, şuur ve milli kültürle donatılması için bu tür çalışmaların yapılmasını son derece önemsiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından liseli 100 genç, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu'nun ortak kültür ve tarih şuurunun gençler tarafından özümsenmesini sağlamayı amaçlayan Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları'nın 8'incisi dün Ankara'da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, programda yaptığı konuşmada, gençlerde tarih ile kültür bilincinin yerleşmesi ve kökleşmesinin önemine dikkati çekti.

Dursun, "Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümünde gençliğimizin milli mücadele, milli ruh, şuur ve milli kültürle donatılması için bu tür çalışmaların yapılmasını son derece önemsiyoruz. Bu buluşmalar, saha incelemelerini de kapsadığı için öğrencilerimizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin gelişmesine çok büyük katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

- Gençler Ankara'yı gezdi

Ankara programında, çeşitli illerden 100 liseli genç, İkinci Meclis ile Etnografya Müzesi ve Hacı Bayramı Veli Türbesi'ni gezme ve inceleme imkanı buldu.

Programda, akademisyenler, yazarlar ve öğrenciler bir araya gelerek, Milli Mücadele ruhunu ve dönemin olaylarını müzakere etti.

Birinci Meclis'te, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının oturduğu sıralara oturan gençler, "Milli Mücadele" konulu çalıştaya katıldı. Gençler, Birinci Meclisin gündeminde bulunan ulusal ve uluslararası konulara ilişkin sunum gerçekleştirerek, görüşlerini paylaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarıyla ilgili sunum yapan gençler, daha sonra Atatürk'ün "Büyük Nutuk"u okuduğu İkinci TBMM binasını gezme fırsatı buldu.

Gençler, gezinin ardından Bakan Yardımcısı Dursun ile Millet Bahçesi'nde tarih sohbeti gerçekleştirdi. Ardından gençlere iftar yemeği verildi.

Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları'na Van, Mardin, Kars, Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Şanlıurfa başta olmak üzere 39 ilden öğrenci katıldı.

Programda, Galatasaray, Darüşşafaka, Kabataş Erkek, İstanbul Erkek, Hüseyin Avni Sözen, Kartal Anadolu İmam Hatip, Haydarpaşa, Pertevniyal, Vefa, Kandilli Kız Anadolu, Çamlıca Kız Anadolu, Ankara Atatürk ve İzmir Namık Kemal gibi köklü liselerden öğrenciler de hazır bulundu.

- İlki Çanakkale'de yapıldı

Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları'nda, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen öğrenciler ile akademisyenler, düşünce insanları, sanatçılar, yazarlar, öğretmenler ve bürokratlar bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunuyor.

Gençler, program kapsamında müzakere edilen kültür değerlerini yerinde görme imkanına kavuşuyor.

İlki bu yıl 4-6 Ocak'ta Çanakkale'de, ikincisi 15-17 Şubat'ta Mardin'de, üçüncüsü 15 ve16 Mart'ta Samsun'da düzenlenen programın dördüncüsü Amasya, beşincisi Sivas, altıncısı Erzurum ve yedincisi İstanbul'da gerçekleştirilmişti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Muğla’da korkutan depremlerMuğla’da korkutan depremler
Muğla'da 3.9 büyüklüğünde depremMuğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Mücadele

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Son dakika! Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

AA duyurdu! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'açlık grevini bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.