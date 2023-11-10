HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Liseli kızı takip edip taciz etti, savunması 'pes' dedirtti! 'Gözüm karardı, kendimi tutamadım'

Liseli kızı takip edip taciz etti, savunması 'pes' dedirtti! 'Gözüm karardı, kendimi tutamadım'

10.11.2023 11:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da Hüseyin Raci (25), okul yolunda takip ettiği D.Ç. (16) isimli liseli kızı elle taciz etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalanan ve Suriye uyruklu olduğu belirlenen Raci, sorguda suçunu itiraf etti. Sorgusunda, "Yolda giderken bir anda gözüm karardı. Kendimi tutamadım” dediği öğrenilen Raci, tutuklandı. İşte detaylar...

Liseli kızı takip edip taciz etti, savunması 'pes' dedirtti! 'Gözüm karardı, kendimi tutamadım'

İğrenç olay, 1 Kasım’da saat 08.30 sıralarında Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi D.Ç., okula giderken, bir kişi kendisini takip etmeye başladı. Güvenlik kameralarının olmadığı noktada D.Ç.'ye yaklaşan şüpheli, elle taciz etti. Genç kızın bağırması üzerine şüpheli kaçtı.

6be4bdb431babf5ca89d8d87a78567af

Kızın yardım istediği çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.Ç.'nin ifadesinin ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

5bd5e2aae1feae1f6c6e1bc68090c5f3

ÖZEL EKİP KURULDU

Polis ekipleri, eşkalini belirledikleri ancak kimliğini tespit edemedikleri şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu. Polis, şüpheliyi, önceki gün olay yerinin yakınlarında devriye gezerken, güvenlik kamerası görüntülerinden tanıyıp gözaltına aldı.

c12aed2b2e7fb856c652968f43fad48e

'KENDİMİ TUTAMADIM'

Suriye uyruklu olduğu tespit edilen şüpheli Hüseyin Raci emniyetteki sorgusunda suçunu kabul etti. Şüphelinin ifadesinde, "Yolda giderken bir anda gözüm karardı. Ne olduğunu anlayamadım. Kendimi tutamadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

abab2aa6cbd576e090475436eba3f4b7

İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'CHP çelengi unuttu' tartışması! Mynet'e özel açıklama'CHP çelengi unuttu' tartışması! Mynet'e özel açıklama
Düğmeye basıldı! 'Uzay Komutanlığı' kurulacakDüğmeye basıldı! 'Uzay Komutanlığı' kurulacak
Kırmızı bültenle aranıyordu! Kompanio Bello'nun lideri yakalandıKırmızı bültenle aranıyordu! Kompanio Bello'nun lideri yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa taciz
En Çok Okunan Haberler
Anıtkabir'de gündeme damgasını vuracak kare!

Anıtkabir'de gündeme damgasını vuracak kare!

Kırmızı bültenle aranıyordu! Kompanio Bello'nun lideri yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Kompanio Bello'nun lideri yakalandı

Sıla Doğu cezaevinde kavga etti! Gardiyan zor ayırdı

Sıla Doğu cezaevinde kavga etti! Gardiyan zor ayırdı

Arda Güler'de bir sakatlık şoku daha! 'Kadroya alınmayacak'

Arda Güler'de bir sakatlık şoku daha! 'Kadroya alınmayacak'

Erdoğan'dan ilk yorum! Asgari ücrette son durum da soruldu

Erdoğan'dan ilk yorum! Asgari ücrette son durum da soruldu

Yasak aşk iddiası! Çocukluk arkadaşının boğazını kesti: 'Hiçbir delikanlı bunu kaldıramaz'

Yasak aşk iddiası! Çocukluk arkadaşının boğazını kesti: 'Hiçbir delikanlı bunu kaldıramaz'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.