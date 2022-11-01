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  4. Liseli kızların sevgili kavgası kamerada! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler

Liseli kızların sevgili kavgası kamerada! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler

01.11.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de, dersten çıkan iki lise öğrencisi kız, saç saça baş başa kavga etti. Sokak ortasındaki kavga anları, cep telefonuna yansıdı. Liseli kızların sevgili yüzünden kavga ettikleri öğrenildi. İşte olayın detayları...

Şaşkına çeviren olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Lalegül Sokakta yaşandı. İddiaya göre, lise öğrenci iki kız sevgili yüzünden bir nedenle okulda tartışmaya başladı. Okulda başlayan tartışma sokakta da devam etti.

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Kızlar bir süre sonra birbirlerine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Saç saça başa başa kavga eden kızları arkadaşları ve sokaktan geçen başka kadın ayırmaya çalıştı. Ancak kızlar birbirine vurmaya devam etti.

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Kızların kavgası bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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İHA

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Küçükçekmece kavga liseli kızlar

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