Liseliler sanal mahkemede yarışacak

İlgi alanı hukuk olan liseli gençler, “Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması” ile İKÜ çatısı altında bir araya gelerek, kurulacak sanal mahkemede, “davalı” ve “davacı” olarak karşılıklı haklılık mücadelesi verecekler.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) bu yıl ilk kez düzenleyeceği “Liselerarası Kurgusal Dava Yarışması” ile kurulacak sanal mahkemede hukuk fakültelerinde okumak isteyen lise öğrencilerine, hukuk alanına yatkınlıklarını ölçebilme fırsatı sunacak. İki tur halinde gerçekleşecek yarışmada okullarını temsil edecek takımlar, kıyasıya yarışacaklar. Kişisel verilerin korunması temalı yarışmada gençler, davalı ve davacı olarak “haklılık” mücadelesi verecek.

Başvuruları, Şubat ayı itibariyle başlayan yarışma, 6-7 Nisan tarihlerinde İKÜ Ataköy Yerleşkesi’nde düzenlenecek. Türkiye’de bulunan tüm liselerin 11 ve 12’inci sınıf öğrencileri, okullarını temsilen ücretsiz olarak “İKÜ Aday” web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.

Öğrenciler yarışırken, jüri puanlayacak

Konusu “Kişisel Verilerin Korunması” olarak belirlenen yarışmada, kişisel verilerin dijital ortamlarda sık sık paylaşılması sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekilecek. Yasaya aykırı durumlarda karşılaşılabilecek olaylar ile haklarının nasıl korunabileceğinin ele alınacağı yarışma hakkında bilgi veren İKÜ Eğitim Kurumları İlişkileri Koordinatörü Yavuz İlker Baldan, “Öğrenciler öncelikle, her biri aynı okulda okumak şartıyla 5 kişiden oluşacak takımlarını kuracaklar. Takımlardaki 3 üye, “iddia makamı”nda, 2 üye “savunma makamı”nda yer alacak. Yarışma kapsamında her takım için İKÜ Hukuk Fakültesinden bir takım koçu görevlendirilecek. Takım içinde alınan tüm kararlar, takım koçu önerileri ve yönlendirilmesi ile gerçekleşecek. Takımlar, kura yolu ile birbiriyle eşleşirken hangi takımın “davacı”, hangisinin “davalı” taraf olacağı da yine kura ile belirlenecek“ dedi.

Jüri üyeliğini, Yargıtay 7.Ceza Dairesi Üyesi-İstanbul Anadolu Eski Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri Öztürk, İKÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Durmuş Tezcan, İKÜ Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üy. Yasemin Filiz Saygılar Kırıt ile Dr. Öğr. Üy. Cüneyt Bellican yapacağı yarışmada, en yüksek puanı alan takıma 15 bin lira, ikinci takıma 10 bin lira, üçüncü takıma ise 5 bin lira ödül verilecek.



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