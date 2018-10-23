Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

Hakkında taciz davası açılmasına ve pek çok taciz şikayeti almasına karşın söz konusu öğretmenin görevine devam etmesine tepki gösteren öğrenciler, "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları attı.

Öğrenciler, yaptıkları açıklamada "Kadriye Moroğlu öğrencileri olarak bildiriyoruz: Okulumuzda maalesef bir taciz vakası ve tacizci bir hoca mevcuttur" dedi.

Öğrenciler açıklamalarına şöyle devam etti; "Kendisi hala görevdedir ve zamanında yaptıklarını şuan da zaman zaman yaptığı kulaktan kulağa dolaşagelmektedir, bilinmektedir. Okulun öğrencileri olarak buna sessiz kalmamız asla ama asla mümkün değildir. Herkesi duyarlı olmaya ve bu durumda ani refleksif olarak gerçekleşebilecek her olay ihtimaline karşın, şiddetle karşı çıkmaya ve karşı gelenlerle beraber olmaya çağırıyoruz."

