İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar, 325 PKK'lıyı HDP iltisaklıyı CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti listelerinden aday yaptılar. Bu memlekette adam mı kalmadı. Bu listeleri kendileri yazmadı. Listeleri Kandil verdi, yoksa bunlar onları tanımazlar." dedi.

Soylu, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'ye on yıllardır saldırıldığını söyledi.

"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bana 'Ahlaksız bir kampanya yürütüyorsun.' diyor." ifadelerini kullanan Soylu, şöyle konuştu:

"Temel Efendi, ahlaksız ben miyim yoksa iki milletvekili için rahmetli Erbakan Hocanın Milli Görüşünü PKK'ya satan sen misin. Kim ahlaksız. Bugün öyle tezgahlar yapıyorlar ki Şanlıurfa'da Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan, kapı kapı Şanlıurfa Belediye Başkanlığını kazanmak için Saadet Partililerle birlikte geziyor. Doğu'da ve Güneydoğu'da iki vilayete bugüne kadar PKK giremedi, sızamadı. Birisi Şanlıurfa diğeri de Adıyaman'dı. İkisine de şimdi Saadet Partisi ile beraber girebilmek için bir senaryoyu ortaya koyuyorlar. Dertleri önümüzdeki seçimsiz 4,5 yılda nifak tohumları ekerek bu memleketi hedefleriyle buluşturmamak ve memleketi rahat ettirmemektir. Başka bir dertleri yok. Bunlar, 325 PKK'lıyı HDP iltisaklıyı CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti listelerinden aday yaptılar. Bu memlekette adam mı kalmadı. Bu listeleri kendileri yazmadı. Listeleri Kandil verdi yoksa bunlar onları tanımazlar. Teker teker yukarıdan aşağı yazıp bunlara verdiler."