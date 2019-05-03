HABER

Litvanya’dan Muğla'ya gelen yolcu uçağı içi su takı töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 22:06 | Son Güncelleme

Litvanya’dan Muğla'ya gelen yolcu uçağı içi su takı töreni

Litvanya'dan Muğla'ya gelen yolcu uçağı için su takı töreni düzenlendi.

Vilnius şehrinden ilk turist kafilesini taşıyan yolcu uçağı, Milas-Bodrum Havalimanı pistinde itfaiye araçlarının oluşturduğu "su takı" töreniyle karşılandı.

Alkışlarla uçaktan inen 179 yolcuya, havalimanı protokolünce çiçek verildi, pilotlar ve mürettebat için pasta kesildi.

Milas-Bodrum Havalimanı TAV İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, yaptığı açıklamada, Getjet’in Vilnius ve Bodrum arasındaki karşılıklı seferlerinin ekim ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Yolcu sayısında bu yıl yüzde 40 artış beklediklerini belirten Kayaoğlu, "İspanya'dan, İtalya'dan, Polonya'dan aklınıza gelebilecek pek çok farklı destinasyondan gelen uçaklarla Bodrum'da turizmi şenlendireceğiz. 2018 yılında toparlanmaya başlayan turizmde, bu yıl yüzde 40 yolcu artışıyla sezondan beklentilerimiz yüksek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile güzel bir yaz sezonu geçireceğimize inanıyorum." dedi.

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Kadını darbetti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savunduKadını darbetti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu
İzmirli Anneler Platformu, çocuk istismarına 'çığlık' atarak tepki gösterdiİzmirli Anneler Platformu, çocuk istismarına 'çığlık' atarak tepki gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Litvanya Milas Muğla su takı turist turizm uçak Vilnius

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

Türkiye'den NATO'ya tepki! Türk heyeti törene katılmadı

En acı veda! Yıkıldılar

En acı veda! Yıkıldılar

Fenerbahçe'nin sert açıklamasına Galatasaray'dan gönderme!

Fenerbahçe'nin sert açıklamasına Galatasaray'dan gönderme!

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.