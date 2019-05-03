Litvanya’dan Muğla'ya gelen yolcu uçağı içi su takı töreni

Litvanya'dan Muğla'ya gelen yolcu uçağı için su takı töreni düzenlendi.

Vilnius şehrinden ilk turist kafilesini taşıyan yolcu uçağı, Milas-Bodrum Havalimanı pistinde itfaiye araçlarının oluşturduğu "su takı" töreniyle karşılandı.

Alkışlarla uçaktan inen 179 yolcuya, havalimanı protokolünce çiçek verildi, pilotlar ve mürettebat için pasta kesildi.

Milas-Bodrum Havalimanı TAV İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, yaptığı açıklamada, Getjet’in Vilnius ve Bodrum arasındaki karşılıklı seferlerinin ekim ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Yolcu sayısında bu yıl yüzde 40 artış beklediklerini belirten Kayaoğlu, "İspanya'dan, İtalya'dan, Polonya'dan aklınıza gelebilecek pek çok farklı destinasyondan gelen uçaklarla Bodrum'da turizmi şenlendireceğiz. 2018 yılında toparlanmaya başlayan turizmde, bu yıl yüzde 40 yolcu artışıyla sezondan beklentilerimiz yüksek. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile güzel bir yaz sezonu geçireceğimize inanıyorum." dedi.

