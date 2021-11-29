Lodos ve kuvvetli fırtına etkisini artırıyor! Hava sıcaklıklarında dikkat çeken yükseliş

Lodos ve kuvvetli fırtına adeta Türkiye'yi esir aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarıları peş gelirken, özellikle Ege, Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

İDO ve Şehir Hatlarında bazı seferler iptal edilirken, İzmir Karşıyaka'da deniz taştı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 52 kent için uyarı yaparken, bazı illerdeki sıcaklıklar dikkat çekti. Lodosun etkili olmasıyla birlikte hava sıcaklıkları büyük oranda artarken, Zonguldak'ta hava sıcaklığı 29,2 derece olarak ölçüldü.

Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu bazı illerdeki dikkat çeken hava sıcaklıkları şöyle;

Zonguldak 29°

Sakarya 28°

Yalova 27°

Bursa 27°

Bartın 26°

Samsun 26°

Düzce 26°

Kocaeli 26°

Trabzon 26°

İzmir 24°

Antalya 21°

İstanbul 19°

Ankara 18°



