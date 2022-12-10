Lodos, yağmur, sel! Uyarılar peş peşe geldi... 'Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin'

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara bölgesi, Ege ve Batı Karadeniz'de hafta sonu lodos bekleniyor. Şiddetli rüzgarın arkasından kuvvetli yağışlarında gelmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis olacak. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz bölgesinde sağanak bekleniyor. Marmara ve Ege'de rüzgarın hızı 80 km'yi buluyor. Rüzgarın; bugün Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini arttıracağı, gece saatlerinden sonra ve pazar günü Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyrediyor. Yapılan en son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

''GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA SEYAHAT ETMEYİN''

Yağışların Çanakkale'nin güney kesimleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, lodos uyarısı yaparak ''Gökçeada ve Bozcaada'ya kesinlikle seyahat edilmemeli. Kıyıya demirli tekneler için de tedbir alınmalı'' ifadelerini kullandı.

PAZAR GÜNÜ MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın; Cumartesi günü Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini arttıracağı, gece saatlerinden sonra ve Pazar günü Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

''BAZI OKULLAR TATİL OLABİLİR''

Ökten ayrıca, 'Dikkat!' uyarısı da yaparak Bugün batı bölgelerde hızlanacak lodosun, bu akşamdan itibaren Ege'de kuvvetlendikten sonra giderek etki alanını artıracağını, Pazar sabah Marmara ve Kıyı Ege'de tehlikeli boyutta eseceğini dile getirdi. ''Bu fırtına geçen aykinden daha kuvvetli'' diyen Ökten ayrıca bazı okulların tatil olabileceğini söyledi.

Dikkat! Bugün batı bölgelerde hızlanacak lodos, bu akşamdan itibaren Ege'de kuvvetlendikten sonra giderek etki alanını artıracak ve Yarın (Pazar) sabah Marmara ve Kıyı Ege'de tehlikeli boyutta esecek. Bu fırtına geçen aykinden daha kuvvetli. Bazı okullar tatil olabilir... pic.twitter.com/KZtLQANuSF — Kerem Ökten (@KeremOktenMeteo) December 10, 2022

ANTALYA'DA SEL RİSKİ

Uzman isim paylaştığı Tweet'te ''Kıyı Ege ve Batı Akdeniz tıpkı 15 gün önceki gibi bir döneme giriyor. Yağışlar peşi sıra gelecek ve bol yağış alacak. İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Antalya yağışa doyacak. Antalya'da sel riski de var. O yüzden tedbirli olunmalı'' sözlerine yer verdi.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ANKARA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı.

İZMİR: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı.

EDİRNE: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı.

MUĞLA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı.

ADANA: 20, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 19, Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı.

MERSİN: 21, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

KAYSERİ: 14, Parçalı bulutlu.

KONYA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

BOLU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu.



