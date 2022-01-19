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Londra Belediye Başkanı'ndan araç sürücülerine yeni vergi teklifi

19.01.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra Büyükşehir Belediye Başkanı başkentte 'en temiz yakıtlarla' çalışan araçlar haricindeki tüm araçlardan 'temiz hava' vergisi alınmasını öneriyor. Araç kullanıcıları itiraz ediyor.

Londra Belediye Başkanı'ndan araç sürücülerine yeni vergi teklifi

Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan, başkentte 'en temiz yakıtlarla' çalışan araçlar haricindeki tüm araçlardan günlük 2 sterlin tutarında 'temiz hava' vergisi alınmasını öneriyor.

Londra'nın kendisi için belirlediği 2030 net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yeni bir rapor dün yayımlandı.

Raporun bulgularına göre, bu hedefe ulaşabilmek için başkentteki araç trafiğinin önümüzdeki sekiz yıl içinde yüzde 27 oranında azalması gerekiyor.

Rapor aynı zamanda Londra'da araçların çok kısa mesafeler için kullanıldığını, bu mesafelerin üçte birinin 25 dakikalık süre içinde yürünebileceğini, üçte ikisinin ise 20 dakikadan az sürede bisiklet ile gidilebileceğini öne sürüyor.

Khan, temiz hava vergisinin insanları toplu taşımaya, yürümeye ve bisiklet ile elektrikli araçlar kullanmaya teşvik etmek için tasarlandığını, bunun yanı sıra uzun vadede araç kullanıcılarının mil başına ödeme yapabileceği bir sistemin oturtulması gerektiğini söylüyor.

Zamanlama doğru mu?

İngiliz otomotiv hizmetleri şirketi RAC, böyle bir vergi için zamanlamanın "kötü" olduğunu, temiz enerjiyle çalışan araçların "çoğu kişi için çok pahalı" olduğunu ifade etti.

Khan ise "Bu planı daha fazla ertelemek istemediğini" söyledi.

Khan, aynı zamanda İngiltere'nin farklı şehirlerinden başkente aracıyla gelmek isteyenlerin de bu vergilendirme sistemine dahil edilmesini istiyor.

Londra Meclisi'ne üye Yeşil Parti üyeleri ve Liberal Demokratlar uzun zamandır daha basit ve adil vergilendirme sistemlerini destekliyor. Yeşil Parti, yeni bir sistemin şehre yılda 500 milyon sterlin getiri sağlayabileceğini öne sürüyor.

"Londra'da yapmak istediklerimizi daha fazla ertelemek istemiyorum"

'2030'a kadar net sıfır emisyon için seçenekler' adlı rapor, Londra'nın iklim krizinin etkilerini yoğun bir şekilde hissedeceğini öngörüyor. Geçen yaz yaşanan aşırı yağmur ve sel olayları şehirde hastanelerin ve metro istasyonlarının kapanmasına neden olmuştu.

Londra'da selden etkilenen araçlar

Londra Belediyesi aynı zamanda birkaç ay önce şehirdeki neredeyse tüm okulların bulundukları bölgelerde hava kirliliği seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü'nün sınırlarını aştığını açıklamıştı.

2020 yılında ise adli tıp uzmanları Londra'da doğrudan hava kirliliğinin 9 yaşındaki bir öğrencinin ölümüne neden olduğunu açıklamıştı.

Rapor, teklif edilen planın trafiğin kontrol edilmesini sağlamak için halihazırda yürütülmekte olan farklı vergilendirme sistemlerinin yerine gelebilecek "basit ama eşit" bir çözüm olduğunu ifade ediyor.

Belediye Başkanı, "Dünyanın birçok yerinde iklim krizi ve hava kirliliği ile mücadele etmek için çizilen planların çok zor olduğu için veya siyasi sakıncalardan dolayı ertelendiğini görüyoruz, ancak ben artık Londra'da yapmak istediklerimizi daha fazla ertelemek istemiyorum" diye konuştu.

BBC'nin Londra için Ulaşım ve Çevre Muhabiri Tom Edwards, Sadiq Khan'ın teklif ettiği planın radikal ve hırslı olduğunu, ancak birçok kişinin karşı çıkabileceğini söylüyor.

Khan ise Londralı insanlar bu planı isterse önümüzdeki bir iki yıl içinde onaylanmasını sağlayabileceğini düşünüyor.

Londra'da hava kirliliği

Yaşam pahalılaşıyor

Londra'nın özellikle merkezinde ve şehrin diğer bölgelerinde de oturmuş bir toplu taşıma sistemi mevcut, ancak Khan'ın muhalifleri yaşamın gittikçe pahalılaştığı başkentte yaşayanların teklif edilen vergilendirme sistemine itiraz edeceğinin altını çiziyor.

RAC'de Yol Stratejileri Başkanı olan Nicholas Lyes, "Bizim yaptığımız araştırmalara göre Londra'da araç sürücülerinin üçte birinden azı önümüzdeki beş yıl içinde elektrikli araçlara geçiş yapmayı hedefliyor. Aynı zamanda Belediye Başkanı Londra otobüslerinin tamamının 2037 yılına kadar tamamen elektrik ile çalışacağının sözünü veremiyor" ifadesini kullandı ve devam etti:

"Londralılar için yaşamın git gide pahalılaştığı bu dönemde Belediye Başkanı'nın iyi düşünmesini, Londra'da araç kullanıcılarının cebinden daha fazla para alınmamasını öneririz."

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