Londra'da silah sesleri! Trafiğe kapatıldı

\u0130ngiltere'de bulunan Londra K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'nde silah sesleri duyuldu. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen polis ekipleri, k\u00f6pr\u00fcy\u00fc kapatarak g\u00fcvenlik \u00e7emberine ald\u0131.\nRestoranlarda bulunanlar\u0131n d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmamas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde uyar\u0131lar yap\u0131ld\u0131.PARTNERMerve \u00d6zbey mutlu haberi verdi!Londra K\u00f6pr\u00fcs\u00fc\u2019ndeki Olayda Yaral\u0131lar Var: Bir \u015e\u00fcpheli G\u00f6zalt\u0131nda\u0130ngiltere'de Londra K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'nde silah sesleri duyuldu. Polis b\u0131\u00e7aklama vakas\u0131 ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine gitti
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