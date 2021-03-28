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Londra’nın simgeleri karanlıkta kaldı

28.03.2021 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin başkenti Londra'da enerji tasarrufuna dikkat çekmek için şehrin simge binaları karanlığa büründü.

Londra’nın simgeleri karanlıkta kaldı

World wildlife Fund (WWF) tarafından 14 yıl önce başlatılan akım dünya çapında harcanan elektriğe dikkat çekmek ve enerji tasarrufunda bulunmak için 180 ülkede başlatıldı.

İngiltere genelinde her sene birçok yapı ışıklarını kapatırken, bu sene ise dünya genelinde milyonlarca insanın ziyaret ettiği London Eye ve Parlemanto binası karanlığa büründü.

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İngiltere saatiyle akşam 08.30’da ışıklarını kapatan Parlamento binası ve London Eye geçen 1 saatin ardından ışıklarını tekrar yaktı. Geçen yıl gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde Parlemanto binasında kullanılan elektrikte yüzde 3.5 oranında azalma gerçekleşti. (İHA)


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