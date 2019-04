Londra Saatchi Galeri’de muhteşem açılış

Değerli foto muhabir ve fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in aramızdan ayrılışının ardından, ustanın anısını yaşatmak ve eserlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen Ara Güler Sergileri 23 Nisan’da Londra’da başladı.

Bir yıl içinde dünyanın altı önemli kentinde sanatseverlerle buluşacak olan sergilerin ilki, 23 Nisan’da Londra Saatchi Galeri’de açıldı. İngiliz medya ve sanat çevrelerinin yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde, İngiliz ziyaretçiler kapıda uzun kuyruklar oluşturdu ve açılışa 536 kişi katıldı. Törende T.C. Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Sir Alan Duncan birer konuşma yaptılar.

Büyükelçi Yalçın konuşmasında Ara Güler Sergileri Serisi’nin ilkinin Londra’da gerçekleştirilmesinden gurur ve sevinç duyduğu ve bu açılışın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılmasının da ayrı bir önemi olduğu ifadelerine yer verirken, İngiliz Bakan Duncan ise kendisine Türkiye ile İngiltere arasındaki bağları gösteren herhangi bir şeye katılması teklif edildiğinde daima derhal "evet" yanıtı vermeyi kendisine bir kural haline getirdiğini söyledi. Ara Güler’in dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri sayıldığını belirten Duncan, "Kendisini hiçbir zaman sanatçı diye tanımlamadı. Kendisini bir görsel tarihçi, bir foto muhabiri olarak gördü. Çağdaşlarının kaderini kendi görsel tarihinin kalbine yerleştirdi. Özellikle de siyah beyaz İstanbul manzaralarında bunu yaptı." diye konuştu. Londra gibi İstanbul’un da büyük, sürekli değişen küresel şehirlerden olduğunu belirten Duncan, "Bence Ara Güler İstanbul’un karakterini gerçekten harika bir şekilde yakalamıştır." şeklinde konuştu.

Ana eksenini Ara Güler’in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide; Anadolu ve dünya coğrafyasından kareler ile Aşık Veysel’den Nazım Hikmet’e, Picasso’dan Dali’ye uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor. Londra sergisinde ön plana çıkarılan Winston Churchill, Alfred Hitchcock, Bertrand Russell, John Berger gibi İngiltere tarihinden önemli portreler ziyaretçilerin özel ilgi ve beğenisiyle karşılanıyor. Serginin açılışını takiben 24 Nisan’da ise Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman tarafından Ara Güler fotoğrafçılığı üzerine bir konferans verilecek.

Sergilerin düzenlendiği her ülkenin kendi dilinde yayımlanacak olan anı kitabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ustayı şöyle anlatıyor: “Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız”.

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından, Ara Güler Müzesi - Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen; Halkbank ve Ziraat Bankası’nın Ana Sponsor, Türk Hava Yolları’nın Resmi Havayolu, Sabah ve Daily Sabah gazetelerinin Basın Sponsoru olduğu Ara Güler Sergileri Londra’dan sonra sırasıyla Paris, Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu’da düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler zamanı New York’da

İlk etabı Londra’da Saatchi Galeri’de gerçekleşen sergi, Mayıs ayı sonunda ise Paris’te Polka Galeri’de açılacak. Sergi, üçüncü durağında Avrupa sınırlarını aşarak Kyoto’nun tarihi mekanlarından Tofukuji Tapınağı’nda gerçekleştirilecek. Sergi açılışı, Japonya’da G-20 Zirvesi’nin düzenlendiği aynı günlerde, Haziran ayı sonunda yapılacak.

Serginin dördüncü açılışı, yine dünya medyası ve siyasetinin 2019 yılında odaklanacağı en önemli etkinliklerden olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde, Eylül sonunda New York’ta gerçekleşecek. Kentin en ünlü noktalarından Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi’nde ziyarete açılacak olan serginin, özellikle BM için dünyanın dört bir yanından New York’a gelmiş farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Sergi yıl sonundan itibaren Roma’da Trastevere Müzesi ve 2020’de Mogadişu’da T.C. Büyükelçiliği’nde sanatseverlerle buluşacak.

Sergi Takvimi ise şöyle:

Nisan 2019 - Londra, Saatchı Galeri

Mayıs 2019 - Paris, Polka Galeri

Haziran 2019 - Kyoto, Tofukuji Tapınağı

Eylül 2019 - New York, Smıthsonıan Ulusal Amerikan Yerli Müzesi

Ocak 2020 - Roma, Trastevere Müzesi

Nisan 2020 - Mogadişu, T.C. Büyükelçiliği .