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Londra ve Amsterdam'ı geride bıraktı! İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu

24.05.2023 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı, 15-21 Mayıs tarihlerinde günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Londra ve Amsterdam'ı geride bıraktı! İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 15-21 Mayıs tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'na göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1330 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1302 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

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İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da "Eurocontrol tarafından yayımlanan 20. hafta verilerine göre, İstanbul Havalimanı günde ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı uçuş

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