HABER

Londra'da Arakan Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 17:30 | Son Güncelleme

İngiltere'de "Karşılaştırmalı Bakış Açısıyla Arakan Krizi" adlı konferans düzenlendi - BM tarafından kurulan araştırma misyonu üyelerinden Christopher Sidoti: - "Ülkeyi domine eden ordunun en üst yönetimine karşı ciddi suçlar kapsamında bağımsız bir soruşturma yürütmek Myanmar mahkeme ve hakimlerinin kapasitelerinin ötesinde. Dolayısıyla uluslararası bir mahkeme önerisinde bulunuyoruz"

LONDRA (AA) - Arakan’da yaşananlar ve çözüm önerileri, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen uluslararası bir konferansta ele alındı.

"Karşılaştırmalı Bakış Açısıyla Arakan Krizi" adlı konferansta sorunun sebepleri, Bangladeş’e göç, stratejiler, çözüm önerileri ile Arakan’daki durumun Güney Asya’daki barış üzerine etkisi değerlendirildi. Konferansta ayrıca bölgede yaşananların diğer insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçu örnekleriyle karşılaştırması da yapıldı.

Myanmar'daki insan hakları ihlallerini soruşturmak için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan araştırma misyonu üyelerinden Avustralyalı insan hakları uzmanı Christopher Sidoti, konferansta yaptığı konuşmada, Arakan'da yaşananlara ilişkin bir rapor hazırladıklarını hatırlatarak, Myanmar ordu yetkililerinin 17 yıldır insanlığa karşı suç işlediğini ve bir gün buna son vereceklerine dair bir işaret bulunmadığını söyledi.

- "Uluslararası bir mahkeme önerisinde bulunuyoruz"

Bu noktada yargı önünde hesap sormanın önemine dikkati çeken Sidoti, şunları belirtti:

"Birçok ülkenin, bu ölçüde büyük uluslararası suçlar konusunda yerel kanunları var. Ancak Myanmar yerel mahkemelerinin bu suçlarla başa çıkabileceğini düşünmek imkansız. Myanmar, bağımsız yargı üyesi bile değil. Ülkeyi domine eden ordunun en üst yönetimine karşı ciddi suçlar kapsamında bağımsız bir soruşturma yürütmek Myanmar mahkeme ve hakimlerinin kapasitelerinin ötesinde. Dolayısıyla uluslararası bir mahkeme önerisinde bulunuyoruz."

- Öneriler

Arakan Rohingya Ulusal Örgütü Başkanı Nurul İslam da önceliğin Arakanlıların kendi topraklarına dönmeleri olduğunu ancak mevcut durumda gelmeleri halinde ancak katliam ve soykırım ile karşı karşıya kalacaklarını belirtti.

Myanmar hükümetinin geri dönüşler için bir çözüm sunmak istemediği, çünkü asıl amacının Arakanlıların yok etmek olduğunu ifade eden İslam, çözüm için önerilerde bulundu.

Myanmar ile müttefikleri Çin ve Rusya üzerinde baskının artırılmasını isteyen İslam, ayrıca Arakanlıların Myanmarlı bir etnik azınlık olarak tanınmasının ve onlara vatandaşlık verilmesinin desteklenmesi çağrısı yaptı.

Arakanlılara yönelik suçların insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve soykırım kapsamında tanınması gerektiğini de kaydeden İslam, kurbanlara adalet sağlanması için hesap sorulmasının önemine dikkati çekti.

Arakan’da yaşananların Uluslararası Ceza Mahkemesine götürülmesi önerisinde bulunan İslam, ayrıca Myanmar devletine de hesap sorulmasının sağlanmasını istedi. Uluslararası özel bir mahkeme kurulabileceğini de söyleyen İslam, Myanmar hükümeti ve ordu yetkililerine yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

İslam, ticari ilişkilerin insan hakları ve dikkate değer bir iyileşmeye bağlanmasını da tavsiye etti.

- "10 yaşından sonra okula gidemiyorlar"

Arakan Rohingya Ulusal Örgütü İngiltere Başkanı Muhammed Nuri de Arakanlıların eğitim kurumlarından yoksun olduğunu söyledi.

Myanmar’da doğan ancak çocuk yaşta Bangladeş’e sığınmak zorunda kalan Muhammed Nuri, "İnsanlarımız, 1992’den beri Bangladeş’te yaşamakta. Ben de onlardan biriydim. Çoğu Arakanlı eğitim hayatını 10 yaşında bitirmek zorunda kalıyor. Ardından gidecek başka okul olmadığı için Bangladeş’te iş bulmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Arakanlı çocukların eğitim alamadan büyüdüklerine işaret eden Nuri, bu insanların nihayetinde iş bulmakta zorlandığını da anlattı.

Nuri, "Bugün sizden ve uluslararası kamuoyundan insanlarımızın Myanmar ve Bangladeş’te eğitim almalarının sağlanması için yardım istiyoruz." sözlerine yer verdi.

PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
Anadolu Üniversitesinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine eğitim desteğiAnadolu Üniversitesinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine eğitim desteği
Karabük’te gergedan böceği bulunduKarabük’te gergedan böceği bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arakan Myanmar soykırım

En Çok Okunan Haberler

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FSM'deki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili 116 kişi hakkında işlem yapıldı

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili flaş gelişme!

Talha Uğurluel'in adli kontrol kararı kaldırıldı

Talha Uğurluel ile ilgili yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'inanç masası' açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

Tekirdağ Valiliği'nden Çorlu'da görülen tren kazası duruşmasıyla ilgili açıklama

Valilik açıkladı! O iddialara yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.