Londra'da Arakan Konferansı

Myanmar'daki insan hakları ihlallerini soruşturmak için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan araştırma misyonu üyelerinden Avustralyalı insan hakları uzmanı Christopher Sidoti, konferansta yaptığı konuşmada, Arakan'da yaşananlara ilişkin bir rapor hazırladıklarını hatırlatarak, Myanmar ordu yetkililerinin 17 yıldır insanlığa karşı suç işlediğini ve bir gün buna son vereceklerine dair bir işaret bulunmadığını söyledi.

"Karşılaştırmalı Bakış Açısıyla Arakan Krizi" adlı konferansta sorunun sebepleri, Bangladeş’e göç, stratejiler, çözüm önerileri ile Arakan’daki durumun Güney Asya’daki barış üzerine etkisi değerlendirildi. Konferansta ayrıca bölgede yaşananların diğer insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçu örnekleriyle karşılaştırması da yapıldı.

"Birçok ülkenin, bu ölçüde büyük uluslararası suçlar konusunda yerel kanunları var. Ancak Myanmar yerel mahkemelerinin bu suçlarla başa çıkabileceğini düşünmek imkansız. Myanmar, bağımsız yargı üyesi bile değil. Ülkeyi domine eden ordunun en üst yönetimine karşı ciddi suçlar kapsamında bağımsız bir soruşturma yürütmek Myanmar mahkeme ve hakimlerinin kapasitelerinin ötesinde. Dolayısıyla uluslararası bir mahkeme önerisinde bulunuyoruz."

- Öneriler

Arakan Rohingya Ulusal Örgütü Başkanı Nurul İslam da önceliğin Arakanlıların kendi topraklarına dönmeleri olduğunu ancak mevcut durumda gelmeleri halinde ancak katliam ve soykırım ile karşı karşıya kalacaklarını belirtti.

Myanmar hükümetinin geri dönüşler için bir çözüm sunmak istemediği, çünkü asıl amacının Arakanlıların yok etmek olduğunu ifade eden İslam, çözüm için önerilerde bulundu.

Myanmar ile müttefikleri Çin ve Rusya üzerinde baskının artırılmasını isteyen İslam, ayrıca Arakanlıların Myanmarlı bir etnik azınlık olarak tanınmasının ve onlara vatandaşlık verilmesinin desteklenmesi çağrısı yaptı.