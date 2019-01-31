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Londra’da Türk gencinin öldürülmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 19:03 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin’in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı.Londra’da 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin’in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 16, 17 ve 18 yaşlarındaki 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.“Derin üzüntü duymaktayız”Olay ile ilgili açıklama yapan İslinghton polis yetkilileri, “Salı günü, akşam 19.30 sularında bölgemizde yaşanan üzücü olay sonucu genç bir vatandaşımız hayatını kaybetti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin’in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı.
Londra’da 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin’in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 16, 17 ve 18 yaşlarındaki 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
“Derin üzüntü duymaktayız”
Olay ile ilgili açıklama yapan İslinghton polis yetkilileri, “Salı günü, akşam 19.30 sularında bölgemizde yaşanan üzücü olay sonucu genç bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan bu olaydan dolayı derin üzüntü duymaktayız. Olayın gerçekleştiği bölgelerde polis kontrollerini daha da arttırarak yaşanacak olan olumsuz olayların önüne geçmeyi planlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.
Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerden Islinghton’da bisikletini gasp etmek isteyen 3 kişi tarafından göğsüne aldığı bıçak darbesiyle 17 yaşındaki Nedim Bilgin olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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